Piropos callejeros dificultan vivir como mujer: Wendy

Xalapa, Ver.- Wendy Jacqueline Guzmán Salazar es una joven emprendedora y entusiasta, pues además de estudiar el sexto semestre de la carrera de Odontología en la UV, se dedica a la venta de ropa, cosméticos y zapatos por catálogo para ayudarse en sus estudios y está dispuesta a participar en el paro nacional del 9 de marzo.

Su labor la realiza con entusiasmo diariamente, sin embargo, al igual que otras mujeres, tiene que enfrentar el acoso y los insultos de hombres, cada vez que se traslada a la escuela o sale con la intención de realizar ventas.

Es difícil vivir en una sociedad así. No se puede andar tranquila en la calle a causa de los piropos. Una como mujer ya no tiene la libertad y la tranquilidad de llevar algún tipo de vestimenta porque de inmediato no faltan aquellos que nos faltan al respeto

Wendy Jacqueline Guzmán Salazar

El acoso puede ser tanto de hombres jóvenes, adultos y de incluso adultos mayores, quienes suelen utilizar palabras obscenas y muy ofensivas; "de plano el respeto para las mujeres se ha perdido", agregó.

Dijo estar dispuesta a participar en el paro nacional de "Un día sin mujeres", programado para el siguiente lunes, tras precisar que es una manera de demostrar el hartazgo que tiene el sector femenino a causa de la violencia de género.

Es hora de que nos escuchen y de que el mundo se dé cuenta que las mujeres también hacemos algo productivo y que somos eficientes en la sociedad

Agregó que "lamentablemente es lo que viven las mujeres hoy en día, pues no pueden salir con tranquilidad a las calles y tampoco a cualquier hora, porque hay muchos riesgos y miedo".

Sus estudios y las ventas los desarrolla con agrado y mucho empeño, pues tiene la decisión de ser una gran odontóloga y demostrar que no importa el género, sino la capacidad y el talento que se tenga para salir adelante.