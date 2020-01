Plan de Movilidad en Xalapa trae muchos cambios en calles

La mayoría de los ciudadanos de Xalapa están a favor de ampliar las banquetas para personas con discapacidad, carreolas y peatones.

Sin embargo, los comerciantes señalan que necesitan mostrar y sacar su producto a la calle para que les compren. El Ayuntamiento de Xalapa explicó su nuevo plan de movilidad que empezará en 2020 en calles como Aldama, Centroamérica, Ruiz Cortines y en el video sale avenida Murillo Vidal para que los coches no se suban a las aceras, haya más seguridad y movilidad.

Estas acciones son limpieza de propaganda, objetos o estructuras metálicas que estén en la vía pública y se acondicionarán las calles para el peatón.

Los vehículos no motorizados son de mayor importancia y van después del peatón, por lo que pondrán una ciclovía en ambos carriles de Ruiz Cortines que va de la secretaría de finanzas a la zona universitaria.

En cuanto a los camiones el cobro será mediante tarjeta de prepago, habrá servicios en línea, programación de ruta y se implementará un carril de uso exclusivo.

La señora Mary fue entrevistada en Murillo Vidal expresó que el plan de movilidad lo ve muy bien pero no sé vale que las autoridades vayan a engañar al ciudadano, ya que por su casa van cuatro meses que rompieron la banqueta pero nadie lo ha ocupado.

Que le echen ganas, porque estamos todos colaborando en nuestros aspectos que pagamos impuestos, y todo pero hay puros baches

En la misma avenida, Jhonathan Landa comentó que ve bien el plan de movilidad que cuida al peatón solo que estén con más señalética.

Mercedes Villarreal Martínez ocupa su bici en Xalapa y ve bien que al fin volteen a ver a los ciclistas, debido a que piensa en el futuro y en el medio de transporte que para ella para el futuro por el poco impacto ambiental.

Daniel Fabián comentó que como un primer esfuerzo sirve aunque hay que educar a la gente sobre lo que es una ciclovía pero sí puede servir para muchas personas, solo falta que se vigile que no se use para otras funciones.

Cleofás López Gonzáles es conductor de camión y ve bien las tarjetas de prepago para que no carguen efectivo debido a que hay credenciales de estudiante que están clonadas y no se sabe si verdaderamente son estudiantes.

Carlos Martínez, carnicero del Gran Bistec, mencionó que en México se vive con una economía complicada, por lo que cada día se busca hacer la lucha para prosperar y si no se saca un producto no se vende por que la gente pasa y no lo compra.

“Estamos acostumbrados todo mundo a ver las cosas afuera para que se venda, no creo que se lleve a cabo eso pues es el medio de vender de enseñar y vender”, abundó, por lo que está en contra de que le quiten su mesa con su producto.

Víctor Gutiérrez que llevaba a una persona en silla de ruedas comentó que la publicidad luego estorba mucho y hay personas que no tienen la capacidad de ir esquivando los anuncios, como las personas con discapacidad que no puede cruzar la calle.

Habitantes de esta capital coinciden en que el Plan de Movilidad Sustentable de Xalapa, que puso en marcha el ayuntamiento a partir de este año, es una buena medida para agilizar la vialidad y evitar accidentes.

Al tratar el tema con comerciantes, transportistas, ciclistas y vecinos, algunos dijeron conocer "algo" sobre ese proyecto y casi todos coincidieron en que las acciones que se realicen para mejorar la vialidad son bienvenidas.

Romina Córdoba Pérez maneja automóvil desde hace más de 13 años y durante este tiempo ha visto cómo las principales calles y avenidas de Xalapa se han convertido en "un completo caos a causa del intenso tráfico".

De manera inicial, sostiene, la intención de mantener limpias las banquetas de vehículos y de objetos es buena, porque en ocasiones los peatones se ven obligados a bajar y se exponen ante el arroyo vehicular, y aún más cuando se trata de discapacitados; "el proyecto debe ser incluyente".

El sistema de prepago para transporte público también lo ve como una muy buena opción, pues además de que se ahorrará tiempo durante el ascenso, los autobuses no permanecerán durante varios minutos en las paradas.

El reordenamiento de rutas, su programación y visualización por medio de una plataforma digital, y el disponer de carriles exclusivos para esas unidades deben ser con base en un estudio estratégico, para que realmente se agilice la circulación, señaló.

Necesaria, la participación ciudadana

El taxista Gastón Bautista Bautista señaló que el proyecto "suena ambicioso", aunque precisó que para que dé buenos resultados se requiere de mucha educación y cultura de parte de los ciudadanos.

Dijo que comúnmente se señala que los transportistas, principalmente los taxistas, son los que cometen más infracciones, sin embargo, desde su punto de vista aseguró que diariamente hay muchos automovilistas particulares que se estacionan sobre banquetas y otros lugares prohibidos, incluso en aquellos destinados para personas discapacitadas.

El destinar un carril para el uso exclusivo de autobuses puede ayudar a mejorar la circulación, pues recordó que cuando se puso en marcha el programa de pares o ejes viales, hace tres administraciones locales, la vialidad mejoró mucho con un carril para los camiones.

Sistema de prepago de transporte, confuso

Josefina González, comerciante, dijo no estar de acuerdo con el sistema de prepago para el servicio de pasaje; "soy una mujer grande y a esta edad las cuestiones digitales como que no se les entiende muy bien".

Sostuvo que la programación de rutas para poder verlas de forma digital se escucha bien, pues han dado casos en los que hay que esperar hasta más de una hora para que pase el autobús.

También señaló que la medida para retirar vehículos, objetos y otras estructuras sobre las banquetas o pasos peatonales debe ser permanente, pues precisó que todos los días hay automovilistas, motociclistas y hasta vendedores que las invaden sin consideración; "luego hay personas discapacitadas que no pueden pasar, pues también no faltan aquellos que ponen hasta cubetas".

Sincronizar semáforos

Rafael Guzmán Argüelles se dedica a los fletes y dice que durante los viajes que ha realizado a diversos ciudades del estado y del país ha visto que la vialidad no es complicada, porque cuentan con calles y avenidas amplias.

Xalapa tiene vialidades muy reducidas y por más que le hagan no se podrá solucionar el tráfico, a menos de que los proyectos están enfocados en ampliación de avenidas, sincronización de semáforos y principalmente la cultura vial de parte de la ciudadanía

Abundó que la ciclovía se tiene proyectada para un buen lugar debido a que la avenida Ruiz Cortines es muy amplia y que al delimitar los carriles se dará una mayor seguridad a los ciclistas.

Correlación a la instalación parquímetros digitales, sostuvo no estar muy de acuerdo, tras reiterar que la ciudad tiene calles muy estrechas.

Movilidad continúa en avenidas

El Plan de Movilidad contempla un sistema de movilidad continua con el cambio de sentido de circulación a partir de pares viales en avenidas como Miguel Alemán y Justino Sarmiento, Américas y 20 de Noviembre, Atenas Veracruzana y Ciudad de las Flores, así como en las calles Chilpanchingo y Toluca, y Nuevo León y Aguascalientes, según un informe del ayuntamiento.

Además, se contempla la ampliación del bulevar Lázaro Cárdenas, entre el crucero de Araucarias al distribuidor vial La Pradera, para crear un carril exclusivo de ida y otro de vuelta para un transporte público.

Con información de Miguel Salazar