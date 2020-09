Plantea AMLO a Fernando Yunes trabajar juntos

Al asegurar que se deben dejar de lado las diferencias políticas para trabajar como gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en Veracruz los homicidios y los secuestros han disminuido considerablemente.

En su mensaje emitido como parte de la Evaluación de los Programas del Bienestar, agradeció la presencia del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, a quien le recordó que, aunque existan diferencias políticas, se debe trabajar por el bien de la población.

“Quiero agradecer de manera especial al alcalde Fernando Yunes Márquez por su presencia, siempre digo lo que pienso y siento, mi pecho no es bodega, podemos tener diferencias políticas, partidistas y de pensamiento, pero cuando se gobierna tenemos que trabajar juntos”, le señaló al edil.

En torno a la seguridad del estado, López Obrador indicó que existe una disminución en los delitos que se cometían, sobre todo en homicidio y secuestros-

“Los secuestros disminuyeron hasta en un 50%, antes era una calamidad, se padecía mucho de secuestros, extorsiones, todo esto debe ir cambiando”, expuso.

Puntualizó que la reducción en los delitos se debe a que ya no existe contubernio entre las autoridades y los integrantes del crimen organizado.

“No el tiempo en que el Secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de una de las bandas de la delincuencia organizada, está bien pintada la raya, no hay la mezcolanza que existía entre la delincuencia y la autoridad, ya no se venden las plazas, no hay servidores públicos que estén al servicio de la delincuencia organizada”, expresó.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Manifestó que los resultados en la materia, además, están relacionados con que en su administración son “muy tercos” y no permitirán que existan retrocesos en los avances generados.

“Somos muy tercos, que se preparen los opositores porque no daremos pruebas, no daremos ni un paso atrás, ni para darnos impulso, vamos hacia una patria nueva, la cuarta transformación de nuestro país”, expresó.