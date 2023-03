Plaquetas caducas fueron detectadas a tiempo y no hay quejas asegura director del HAEV

Veracruz Ver.- El director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Daniel Uribe aclara que los concentrados plaquetarios caducados que iban a suministrarse fueron identificados a tiempo.

Luego de la denuncia pública de madres de pacientes oncópediatricos de que se les entregaron plaquetas caducadas en la Torre Pediátrica de Veracruz, el médico de profesión reconoce que el padre del menor al que se le iba a hacer la transfusión se dio cuenta a tiempo y que no interpuso ninguna queja.

"El papá dió la comunicación y la jefatura de transfusión y hemovigilancia corrigió el problema, se dio el concentrado adecuado y no hubo mayor problema con la atención del niño. Me comunique con el papá y no mostró ninguna queja en cuanto a la atención del niño y se le dio de alta el viernes" expone.

Insiste en que la jefatura de transfusión corrigió el error de inmediato y una vez pasada la situación el papá se mostró satisfecho y que reconoció el trabajo y la atención.

Menciona que hasta ahora no hay ninguna sanción sino que la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud será la que investigue y determine.

Destaca que el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es el que tiene mayor número de camas sensables, en lo que respecta a los nosocomios de la Secretaría de Salud ya que atiende a más del 30 por ciento de la población de los 8 millones de habitantes que hay en el estado.