PMA clausura "+ kota" de Boca del Río por maltrato animal

Boca del Río, Ver.- Derivado de la denuncia que se hiciera el fin de semana pasado en redes sociales sobre el presunto mal trato animal que se estaba registrando en la tienda "+kota", que se ubica en plaza Américas, de la ciudad de Boca del Río, la Procuraduría Estatal de Media Ambiente clausuró temporalmente el local.

En entrevista, el jefe de la Comisión de Inspección y Vigilancia de la PMA, Gaspar Monteagudo Hernández, explicó que la sanción obedeció por las condiciones insalubres en que se encontraban los ejemplares más no por abandono.

Y es que tras la visita que hicieron el domingo pasado detectaron la presencia de una plaga de cucarachas en la comida de los animales.

Local Crece el número de casos y muertos por Covid-19 en Veracruz

Las condiciones en que se encontró el lugar contravienen diversos artículos de la Ley Estatal 876 de Protección a los Animales del Estado de Veracruz

El funcionario manifestó que en razón de ello se procedió a la clausura total del negocio, donde el propietario tendrá un periodo de cinco días hábiles para acudir a las oficinas de la PMA y presentar la documentación requerida y llevar a cabo las medidas correctivas.

Esta ley la 876, que es la de Protección de los Animales para el Estado de Veracruz, habla de todas las especies animales que están protegidas en el estado ya sea que estén permanentes o de paso. Entonces al ver que no estaban siendo debidamente cuidados es por eso que llegó la clausura

Además de que añadió que este día, varios animales fueron movidos de las vitrinas.

El funcionario de la PMA agregó que solo 17 animales fueron encontrados este día al llegar con la orden de inspección, pues muchos fueron llevados a otro sitio.

No nos pudieron argumentar de qué forma los movieron, únicamente nos mostraron un ticket de que movieron los animales, de que los dieron de baja en esa tienda para darlos de alta en otra, pero no nos demostraron como fueron trasladados y también ahí son violatorios los derechos de los animales, toda vez que no fueron argumentados de qué forma fueron trasladados

Al tiempo que agregó que no es la primera vez que esta tienda de mascotas recibe señalamientos por mal trato de animales.

Local Doña Rosita no sobrevivió al coronavirus; falleció anoche en una clínica del IMSS

Entonces es por eso que se dictamina la clausura y bueno tiene cinco días hábiles la persona para acudir a la PMA y que nosotros dictaminemos lo correspondiente, si nos puede acreditar de donde vienen los animales, posiblemente sea nada mas una sanción económica y tendrá que hacer las medidas correctivas para no volver incurrir en esas faltas

“Quizá podamos a evitar que se siga comercializando animales en ese lugar o de ciertas especies”, comentó Monteagudo Hernández, quien dijo que el caso se resolverá de acuerdo a los argumentos que dé, el propietario y lo que marque la ley y los reglamentos ambientales de Veracruz.