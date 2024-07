Grupo MAS y CAB no tienen capacidad para tratar aguas residuales, denuncia PMA

Ni Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) ni Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) tienen la capacidad de tratamiento de las aguas residuales en la zona de Veracruz-Boca del Río, advirtió el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés.

¿Qué dijo PMA sobre Grupo Mas y CAB?

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que han dado facilidades para que empresas, hoteles, torres departamentales nuevas y fraccionamientos se instalen sin tener plantas de tratamiento.

“Empresas, hoteles, torres departamentales nuevas, les entregan permisos validados por CONAGUA, nosotros ya no podemos a un desarrollo por muy grande que sea cuando nos presenta un permiso, cuestionarlo, ya no los obligan a tener sus plantas, a ellos les cobran como particulares el tratamiento, pero la verdad es que las plantas no están funcionando, no cumplen”.

Sostuvo que el cumplimiento de la NOM-001-Semarnat-2021 es competencia de la Comisión Nacional del Agua que es la que revisa los parámetros.

“Nosotros son los lodos, las construcciones por lo que hemos entrado y se les han impuesto multas severas en diferentes momentos y tiempos, pero aquí lo más importante es que toda esa agua genera un desequilibrio ecológico, hay impactos ambientales negativos sobre por lo menos cinco áreas naturales protegidas”.

Se trata del Sistema Lagunar Interdunarias de la Ciudad de Veracruz, el Archipiélago de Lagunas Interdunarias de la zona conurbada de los municipios de Veracruz y La Antigua.

“Son 19 lagunas que es un tema de nivel internacional, tenemos un decreto de áreas naturales protegidas que es muy similar, son las mismas lagunas, solo que el estatal es más grande, son 36 lagunas en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, La Antigua”, dijo.

Además, el área natural protegida de Tembladeras-Laguna Olmeca; Arroyo Moreno y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

Por ello, insistió en que ninguna de las concesionarias tienen la capacidad para tratar la cantidad de agua residuales que tienen en la zona de Veracruz-Boca del Río.

Aunque no precisó a cuánto ascienden las multas que se han interpuesto, dijo que en breve darían a conocer los montos de los que se trata.