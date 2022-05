¿PMA será capaz de proteger el Aquarium?; gran responsabilidad, dice activista

Al acudir la tarde de martes al Aquarium antes Acuario de Veracruz, para entregar un tecolote que fue encontrado y se le brinde atención y rehabilitación, el presidente de la agrupación ambientalista "Earth Mission", Sergio Armando González Ramírez, asevera que no quedaron conformes con el cambio de administración del recinto.

“No puedo hacer nada, mi opinión es que no puedo hacer nada, no es lo que yo preferiría, pero pues aquí no se hace lo que yo prefiera, aquí se hace lo que las leyes marcan, no estoy de acuerdo en la interpretación de la ley, pero el gobernador ha hecho facultades de su Poder Ejecutivo, entonces yo no me puedo sobreponer a esa situación, yo tengo que acatar”, declara.

El activista dice que será el tiempo el que determine si la Procuraduría del Medio Ambiente cuenta con experiencia para administrar el ente recién constituido “Aquarium del puerto de Veracruz”.

“Ya hicieron uso de su poder como gobierno, ahora lo toman, pero toman una gran responsabilidad, si tienen capacidad o no, no lo sabemos, lo va a decidir el tiempo y él tiene la obligación de que si no la tienen, obtenerla, porque ya están aquí, ya le entraron, es una gran responsabilidad que ellos acaban de tomar en sus manos”, subraya.

Sergio González explica si bien la figura de rescate de vida silvestre no existe en la legislación, recuerda que anteriormente el Acuario recibía a los ejemplares, los rehabilitaban y reintegraban.

Por ello pide que se mantenga el esquema y se fortalezca, ya que hay muchas especies en peligro de extinción. Durante la entrevista, el activista recuerda que el Acuario de Veracruz atendió y rehabilitó 12 pelícanos, incluso uno rescatado en Nautla, así como una nutria, tres tortugas marinas, dos tecolotes, un búho cara blanca, tres tlacuaches, un lagarto, una guacamaya y dos osos hormigueros a lo largo de más de cuatro años.

“Antes nos recibían a los ejemplares y nos daban capacitación. Ellos rehabilitaban, no nos daban dinero, se llamaba programa Extramuros y lo que queremos es que se instituya la figura de rescate de vida silvestre”, llama.

El activista dice que la nueva administración hoy tiene la oportunidad de instituir el programa de vida silvestre y hacerlo crecer. Además de crear un programa especial en la conurbación para el rescate de la vida silvestre.

“Si ya no pude defender al acuario desde mi perspectiva ahora vengo a abogar por la vida silvestre. No quiero que se preocupen nada más por los ingresos o los días gratis para la gente”, concluye.