Poblado veracruzano lleva 2 semanas sin agua; llenar tinaco, a $250

Jilotepec, Ver.- Habitantes de la comunidad La Loma, perteneciente al municipio de Jilotepec, acusaron que desde hace dos semanas se quedaron sin agua, lo que les obliga a comprarla aun cuando muchos de ellos se quedaron sin empleo.

Los afectados dijeron que el alcalde Sergio Fernández Lara inició la repartición del líquido vital con pipas, pero es agua sucia, por lo que muchas familias la han rechazado.

Por ello han optado por comprarla, lo que no es posible para todas las familias dado que llegan a pagar hasta 250 pesos por tinaco.

Andan vendiendo y esa que venden está más limpia, pero está bien cara, nosotros la sentimos cara porque ahorita no tenemos trabajo, con esta cosa (coronavirus) no podemos salir a trabajar y a otros los descansaronMartha, vecina

Agregó que anteriormente pobladores de la comunidad La Concha, también del municipio de Jilotepec, les permitían utilizar el agua potable, pero ahora ya no es posible y no tienen forma de adquirirla.

Los de La Concha nos dejaban que agarráramos de su agua por las noches, era un acuerdo de vecinos, a ellos les llegaba de día, y a nosotros de noche, pero con la sequía y la poca agua que llega, los de La Concha ya no nos dejan agarrar agua

Advirtió que de no ser atendidos los vecinos podrían manifestarse, pues no pueden seguir padeciendo del vital líquido y criticó que aunque la indicación de las autoridades de salud para evitar la propagación del Covid-19 es lavarse las manos constantemente, no cuenten con el líquido para poder hacerlo.