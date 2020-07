Pobladores de Chicontepec piden liberación de exdiputado señalado de secuestro

Pobladores del municipio de Chicontepec se manifestaron en las afueras de los juzgados de Pacho Viejo para solicitar la liberación del exdiputado local, Manuel Francisco "N", acusado de cometer el presunto delito de secuestro.

Con lonas y de forma pacífica los manifestantes solicitaron que el juicio en contra de dicho actor políticos se realice conforme a derecho.

"La justicia en manos de comadres", "no más presos políticos", "no al abuso del poder", "alto al comadrazgo en el Tribunal Superior de Justicia", "Respeto a los pueblos indígenas y "no más corrupción", fueron algunos de los mensajes que los pobladores exhibieron en sus pancartas.

Ante la manifestación, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para conocer el tema; sin embargo, se les informó que se trataba de un movimiento pacífico.

En enero de 2019 el exlegislador representante del PVEM fue detenido por el presunto delito de secuestro en contra del esposo de la Secretaria del Trabajo, Guadalupe Argüelles Lozano, Gonzalo V. F.

Los hechos habrían sucedido el 4 de junio de 2017 en el municipio de Chicontepec. La víctima relató que horas más tarde fue liberado, con fracturas en las costillas y en el cráneo.

El inconforme señaló por dicho ilícito al exlegislador, mismo que supuestamente habría sido el autor material e intelectual, según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así como ante la Procuraduría General de la República (PGR).