"El pueblo está cansado": habitantes de Villa Aldama piden destitución de alcaldesa

Numerosas personas del municipio de Villa Aldama protestaron esta noche frente al Palacio Municipal, pidiendo el cambio de la alcaldesa Guadalupe Romero Sánchez, pues acusan que hay irregularidades en la administración actual.

Para mostrar su descontento quemaron llantas y algunos gritaban en contra de la edil; durante ese episodio hubo un encuentro entre autoridades de Política Regional, quienes recibieron las supuestas irregularidades que presuntamente ha cometido Romero Sánchez.

Local Confirma CEDH queja por caso de joven asesinado en Lerdo de Tejada

¿Por qué piden la destitución de la alcaldesa de Villa Aldama?

demás, durante la protesta señalaban que la edil presentó obras que no han iniciado y otras que no se han cumplido en su totalidad, supuestamente.

Hasta las 20 horas autoridades y los pobladores de esa ciudad continuaban en reunión, sin embargo, los manifestantes seguían expresando su descontento, pues no aceptaron que les dijeron se reunieron con personal del órgano de fiscalización que se encargaría de ver sus inconformidades, por lo que continuaban expresando su malestar.

Esta manifestación fue convocada el día martes a realizarse pacíficamente y fue por los constantes reportes que realizaban en contra de la alcaldesa de ese municipio de la zona centro de la entidad que está a 50 km de distancia de Xalapa.

El delegado de Política Regional qué se identificó como Antonio, escuchó a las personas reunidas.

Lee más: Padres de Familia acusan a directora de jardín de presunto desvío de recurso

"Sabemos que están en una manifestación pacífica, no queremos que se salga de control, necesito que alguien me pueda explicar qué es lo que piden, qué es lo que necesitan para verificar de qué manera los podemos apoyar", le dijo a los presentes.

Fue en ese momento que una persona se acercó y le manifestó que, “el pueblo ya está cansado de que no nos cumplan; los presidentes municipales que han llegado a esta ciudad nunca nos ayudan”, dijo una señora.

Además afirmaron que cuando se acercan como pueblo al municipio, siempre les argumentan no tener dinero “y siempre se esconden. Las personas que han ido a verlos las reciben hasta con groserías; de qué le sirve el estudio si es muy grosera, no debe de ser así y más que nada queremos hechos no palabras", dijo una señora en contra de la alcaldesa.

Te puede interesar: Estudiantes bloquearon en ambas direcciones la carretera Xalapa - Coatepec

Otro manifestante dijo: "Estamos hartos de que todo el tiempo en el municipio de Villa Aldama, la presidenta y ninguno de ustedes se ha asomado, ninguno de ustedes voltean a vernos, ahorita lo hacen porque hicimos el mitin por eso ya voltean a vernos”, dijo un señor.

Así mismo expresó que hay muchos problemas en todas las comunidades, “no nada más es una, hay lugares que no hay agua, no hay drenaje, en algunos lugares hay delincuencia, entonces de qué se trata, viene usted y da la cara por la señora presidenta, porque no vino antes y discúlpame pero las cosas se deben hacerse en su debido momento; si tú trabajas para el gobierno, porque no vienes a supervisar qué está haciendo con las obras. Lo que queremos es que cumpla sus promesas que hizo en campaña porque lo que prometió no ha cumplido nada".