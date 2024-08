Suspensión en el PJF cumple cinco días en instalaciones de Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan con la suspensión de labores en un acto de rechazo a la Reforma Judicial.

Este viernes, los trabajadores cumplieron cinco días de protestas, mientras que jueces y magistrados, tres días en apoyo a este movimiento.

Naela Márquez Hernández, magistrada adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, reiteró que no se trata de una huelga sino más bien una suspensión de labores que no es total, ya que hay asuntos de carácter urgente por los que se sigue prestando el servicio.

En ese sentido, descartó que en medio de este movimiento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pretenda sustituir el personal como una acción más en contra del Poder Judicial de la Federación, porque aseguró que hay mecanismos legales que lo impedirían.

“No hemos parado en la prestación del servicio, no estamos en huelga, estamos en una suspensión de labores y no es total, hay asientos de carácter urgentes que son los más sensibles para la ciudadanía y son por los que se sigue prestando el servicio y en esa medida no daría lugar para que válidamente nos pudieran sustituir con otro personal, está complicando con quién, porque todo el personal que es el que podría sustituir a los titulares”, expresó.

Añadió que las personas que han llegado han sido atendidos, incluso dentro de su tribunal se recibió una queja de tramitación urgente.

“Los casos en los que no estamos trabajando es en el dictado de la sentencia, lo que se está resolviendo de entrada son las medidas cautelares o las resoluciones que son urgentes”, afirmó.

La magistrada Naela Márquez Hernández descartó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pretenda sustituir el personal / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los trabajadores se mantienen a las afueras de las instalaciones del Palacio Federal de Boca del Río; este viernes se colocaron en el área del camellón y bloquearon parcialmente la vialidad para sumar a la ciudadanía en esta lucha.

Comentaron que aunque hay personas que los han agredido verbalmente, también hay otros que con el sonido de los cláxones les han expresado el respaldo a su movimiento.

Añadió que las personas que han llegado han sido atendidos, incluso dentro de su tribunal se recibió una queja de tramitación urgente / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Así mismo, los trabajadores mencionaron que este domingo 25 de agosto realizarán una marcha por el bulevar Manuel Ávila Camacho hasta la plaza de la Soberanía.

La reunión iniciará desde las 9:30 de la mañana a las afueras del Palacio Federal ubicado en la avenida Juan Pablo donde se dará un mensaje.

