¡También en Boca del Río! Marchan trabajadores del PJF en defensa de fideicomisos

Boca del Río, ver.- En el segundo día de paro nacional, trabajadores del Poder Judicial de la Federación con sede en Boca del Río, salieron a las calles para expresar su inconformidad por la eliminación de 13 fideicomisos a este poder por parte de la Cámara de Diputados.

Como parte de su repudio, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron dos manifestaciones.

Los recorridos se realizaron a partir de la glorieta de los Niños Héroes, para circular por la calle de Juan Pablo Segundo, para pasar por el Café de la Parroquia 200 años, y se pararon por 20 minutos en el bulevar Ruiz Cortines, para después dirigirse hacia los tribunales laborales para regresar a la sede del Poder Judicial de la Federación en la avenida Juan Pablo II.

Enrique Buenaventura Espinoza Romo secretario general de los trabajadores del poder judicial federal sección 28, comentó que se agotarán todas las instancias tanto civiles y políticas y de aprobarse la eliminación de los fideicomisos en el senado advierte que interpondrán amparos; además que cuentan con el apoyo de los grupos parlamentarios que iniciarán una serie de acciones inconstitucionales.

“Es importante que la ciudadanía sepa que estamos hacerles ver que nosotros a pesar de ser un poder judicial, sabemos que se tiene que defender este poder por la vía social, política y por supuesto, la que sabemos la jurídica, ahorita es el uso de la manifestación social por la forma civil”, sentenció.

El entrevistado anticipó que los amparos podrían ser masivos, pero también se realicen individuales, al recordar que el 90 por ciento de los trabajadores son abogados.

“Lo más seguro que se maneje por ambas partes, porque el trabajador que no pertenece al poder judicial sindicalizado puede hacerlo en forma económica personal, sin embargo nosotros lo vamos a hacer por todos, sindicalizados o no sería para todos y bueno no descarto que algunos lo quieran hacer de manera individual. No hay que olvidar que en el Poder Judicial la mayoria somos abogados con especialidad, maestría y doctorados y tienen el conocimiento del derecho”.

¿Se suspendieron todas las actividades en las oficinas del Poder Judicial de la Federación en Boca del Río?

Buenaventura Espinoza Romo explica que aunque se anunció la paralización de las actividades jurisdiccionales, no dejaron desamparada a la ciudadanía al 100 por ciento, pues hay guardias que están atendiendo solo casos urgentes como cuestiones penales, aprehensiones.

Mientras que, los trámites comunes, como asuntos familiares, cuestiones laborales y civiles, amparos relativos de forma administrativas, incluso agrarios, se reinician a partir del próximo miércoles.

“Realmente aunque se dice que es un paro nacional no dejamos a la ciudadanía sin el cobijo para cualquier urgencia y necesidad que tenga”, aclara.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, son 650 los trabajadores los que se estarían viendo afectados de aprobarse la extinción de los 13 fondos, mientras que, a nivel estatal, suman 2 mil 500, en municipios como Poza Rica, Tuxpan, Córdoba, Xalapa y Coatzacoalcos.

Los trabajadores durante la marcha de protesta pacífica, nuevamente llevaban pancartas en mano, matracas y gritos pidiendo la restauración de los fideicomisos que de acuerdo a una iniciativa de ley propone su desaparición.