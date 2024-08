Así fue la marcha en defensa del Poder Judicial Federal en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- Con una marcha por el bulevar costero, jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y sociedad civil expresaron su inconformidad contra la reforma judicial propuesta por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ya que a su parecer violenta la división de poderes y el sistema democrático del país.

Alrededor de las 9:30 de la mañana de este domingo 25 de agosto, decenas de personas se congregaron frente a las instalaciones del Palacio Federal de Boca del Río luego de la convocatoria lanzada por los trabajadores del PJF que desde este lunes se encuentran en suspensión de labores.

El Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Salvador Castillo Garrido tomó la palabra para puntualizar que estas acciones no son de un particular, sino que se trata de una defensa / Foto: Raúl Solis / Diario de Xalapa

A la cita se sumaron algunos líderes empresariales como civiles quienes ofrecieron todo su respaldo a este movimiento.

Antes de iniciar la caminata, el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Salvador Castillo Garrido tomó la palabra para puntualizar que estas acciones no son de un particular, sino que se trata de una defensa ya que acusó que la reforma propuesta tiene como trasfondo que los candidatos a jueces y magistrados federales serán preseleccionados por órganos de gobierno y no por ciudadanos, como también porque se propone la destitución de jueces y magistrados que durante mucho tiempo han servido de manera honroso y con dignidad al Poder Judicial de la Federación.

¿El Colegio de Abogados en Boca del Río apoya a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación?

José Alberto Priego Miranda integrante del Colegio de Abogados de Veracruz también dio un mensaje de apoyo a los trabajadores del poder judicial y coincidió en que la propuesta de reforma judicial amenaza con desmantelar el sistema democrático mexicano y debilitar la división de poderes.

Sostuvo que la justicia debe estar en manos de gente preparada y que no deben ser negociaciones políticas y de intereses ajenos a su misión fundamental de garantizar la equidad, la libertad y el respeto de los derechos humanos.

El Magistrado Víctor Hugo Mendoza Sánchez del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, exigió a los integrantes de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que escuchen a los amplios sectores nacionales, como extranjeros, de la academia, de la abogacía, organizaciones de defensa de derechos humanos y demás agrupaciones y organismos internacionales reconocidos por el estado mexicano, que se han pronunciado en el sentido de que la iniciativa que se pretende aprobar es contraria a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, la división de poderes y, la independencia judicial.

Los trabajadores, jueces, magistrados y acompañantes iniciaron la marcha hasta la plaza de la Soberanía en medio de consignas / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Los trabajadores, jueces, magistrados y acompañantes iniciaron la marcha hasta la plaza de la Soberanía en medio de consignas como “sin poder judicial quién te va a amparar?”, “independencia judicial garantía nacional”.

Durante la marcha personal de tránsito municipal y cuerpos de emergencia acompañaron al contingente para apoyarlos con la vialidad y atender a las personas que se sintieran mal por el intenso calor; se reportó un joven desmayado quien fue atendido por los paramédicos.