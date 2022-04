¿Podrás visitar la Isla de Enmedio?; todo sobre el caso

Veracruz, Ver.- Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) ya tiene listo el operativo que implementará en playas e islas de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.



Christopher González Baca, director del PNSAV, comenta que para el próximo periodo la isla de Enmedio permanecerá abierta, pero con un cupo de 275 personas. Sin embargo, recuerda que son 15 islas, las que están autorizadas para fines de servicios turísticos con fines de lucros, es decir para el ingreso de visitantes y desembarco de particulares con sus respectivos cupos limitados.



Vuelve a leer: El Río Blanco, otra vez muy contaminado y con poca agua

En ese contexto, advierte que habrá personal del área a su cargo para orientar y vigilar a los turistas y prestadores de servicios sobre el uso de la infraestructura que hay en las mismas.



“Básicamente a lo me refiero es a estarles diciendo sabes que espera un poquito en lo que baja la carga de gente, o amárrate aquella boya o esto lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer de manera que la experiencia sea buena, pero también que el ingreso de personas no sea negativo a las islas”, dice.

Local ¿Veracruz desaparecerá en 2030? Estos estados quedarían bajo el agua por el cambio climático

Aunado a ello estarán recomendando a los turistas que visiten el Parque Arrecifal, a no llevarse nada, es decir ni especies ni conchitas ni caracoles ni arena, porque serán sancionados, dependiendo la falta; además de recordar que es parte del hábitat de las especies marinas. “Recordemos que están en área natural y es de los más conservados de México y que la idea es que la gente lo aproveche, lo disfrute, finalmente es de los mexicanos pero con la misma razón es responsabilidad de todos y por lo mismo es responsabilidad de todos cuidarlos y que esa conchita que te pareció bonita la dejes para que otros turistas la vean y se mantenga en el parque”.

No obstante es por ello que para este operativo se harán acompañar de personal de la Profepa, ya que es la entidad sancionadora. Para dichas acciones estarán participando un total de 15 elementos tanto del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano como de la Profepa.



Finalmente y en cuanto a las playas, las más vigiladas serán la de Playón de Hornos y Antón Lizardo por ser las más visitadas, pero no se excluirán al resto.