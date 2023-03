¿Se mantendrá la felicidad? No prevén alza del pan en 6 meses

Boca del Río, Ver.- Por el momento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se descarta un incremento al precio del pan, así lo asegura el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa), Nahum Bichir Lajud.

Dice que si la guerra de Ucrania no afecta al costo de la harina, el precio del pan podría mantenerse estable durante los próximos seis a ocho menos.

Asevera que el cambio del peso respecto al dólar ha permitido que se mantenga los precios de este producto, señala el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz

“El pan más o menos está estable, esperemos que la guerra de Ucrania, no venga a darle al traste a esta estabilidad en el precio de la harina, y ahorita con el dólar un poco más cómodo, no prevemos aumentos en la harina, que es lo que más nos pega en el precio”, comenta.

En la actualidad, el pan de agua, en específico la micha tiene un precio de 2 pesos con 50 centavos y 4 pesos, mientras que el pan de dulce, está entre 8 y 12 pesos.

Recuerda que desde noviembre pasado no se registra un incremento en el costo del pan y estiman que así seguirá en los siguientes 6 u 8 meses.

El empresario presume que a diferencia de otros productos de la canasta básica, el pan no ha subido. Por el contrario apunta que se registra un incremento del 10 por ciento en las ventas. Al momento quizás lo que está afectando al sector panificador es el incremento del huevo, pero tienen confianza que en un par de meses se estabilice.

“Las ventas afortunadamente no hay bajado mucho, porque el pan es llenador y se ha quedado más o menos accesible dentro de la canasta básica, el huevo está muy caro y el pan no ha subido, entonces de otra manera estamos lidiando con estos incrementos del huevo que esperemos sean momentáneos y no sean permanentes”, platica.

Ante este panorama, no se espera una amenaza de cierre de panaderías ni el despido de personal.