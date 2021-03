Podrían echar abajo ley de ultraje a la autoridad

Xalapa, Ver.- En el Congreso local se busca generar una propuesta para reformar el Código Penal del Estado respecto al delito de ultrajes a la autoridad, el cual ha sido criticado por considerar que viola los derechos de los ciudadanos, entre éstos, a la libre manifestación y se podría modificar, estableció la coordinadora de la bancada PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos.

Dicha reforma ha sido criticada por los líderes de oposición, así como por académicos y expertos en derecho, quienes aseguraron que es inconstitucional, además de que Veracruz podría convertirse en un estado represor y poco tolerante a la pluralidad de ideas o expresiones.

Ante esto, Ayala Ríos mencionó que existen vacíos en la reforma que fue avalada por el pleno en días pasados y refirió que el Congreso del Estado no debe ser considerado como responsable de posibles excesos que se pudieran registrar con la aplicación de la Ley, ya que es el Poder Judicial el que tiene a su cargo la interpretación de las normas.

“En las acciones o trabajo diario que realizamos no deben quedar espacios o vacíos que puedan permitir que, en lugar de aplicarse la Ley, se interprete. Las leyes se hacen, se generan en el Congreso, el Poder Ejecutivo las ejecuta y el único que las interpreta es en el Poder Judicial”, dijo.

Mencionó que lo que se debe hacer es generar leyes más claras para evitar que éstas sean malinterpretadas.

Destacó que la reforma aprobada tuvo varias modificaciones previas, a propuesta del grupo legislativo que representa; sin embargo, actualmente se destaca que existen vacíos que dan pie a cometer abusos de autoridad.

“Creo que la modificación al Código Penal era necesaria, pero no podemos permitir que haya vacíos, lo que hay que cuidar es que no se interprete. No hay sanción porque hay una realidad, nosotros platicamos, se requiere la modificación, pero estamos trabajando en una iniciativa para modificar esos vacíos que aún consideramos que quedan”, expuso la diputada del PRI-PVEM.

La reforma al Código Penal fue a propuesta del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad.

Respecto a los ultrajes a la autoridad quedó estipulado que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 Unidades de Medida y Actualización para quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

De acuerdo con la reforma al responsable de este delito se aplicaría, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos