Policía de Orizaba podría regresar a sus labores, en breve: Gobernador

Orizaba, Ver.- Sin mencionar fecha exacta pero dando esperanzas de un pronto retorno, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez dijo que será después de que los elementos se certifiquen el regreso de la policía municipal a Orizaba, mientras tanto, el alcalde Igor Fidel Rojí López cooperará y apoyará a las fuerzas estatales para que la tranquilidad continúe en el municipio, expresó e mandatario estatal en la reunión que sostuvo este día con empresarios y el edil orizabeño.

Este día, Cuitláhuac García e Igor Rojí, dialogaron en un conocido hotel para coordinarse con autoridades locales y estatales, esto momentos antes de que el Gobernador presidiera la Mesa Estatal para la construcción de la paz en donde fue cuestionado sobre las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado fin de semana.

El Gobernador mencionó que estas acciones son legales y de rutina en donde la SEDENA puede intervenir en cualquier momento a las corporaciones para revisar el armamento así como también aclaró que los exámenes de confianza se pueden llevar a cabo si hubiera alguna anomalía.

Y es que cabe mencionar que dichas acciones derivaron del asesinato de tres policías estatales en donde dijo, las investigaciones van avanzadas y aunque no puede dar más datos ya está el proceso judicial siguiendo su curso.

“Ya hay avances. En la Fiscalía no pueden siempre decir las cosas, cuando está en curso la investigación, mucho menos cuando hay un proceso judicial en marcha y quién está señalado como presunto responsable está por vincularse al proceso”, informó.

Los exámenes deben realizarse pues es sospechoso que el comando armado que acribilló a los estatales haya entrado y salido sin que nadie los viera por eso es que tomaron la decisión de realizar una revisión de rutina.

“Resulta que los 350 policías municipales y no sé cuántas cámaras no los vieron, ¿entonces cuál es la seguridad? Yo me pregunto, ¿no les generaría sospecha? oye pues vamos a dar una revisión normal, es algo normal”.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz/Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba

Después de esta reunión con cuerpos policiacos el encuentro con el alcalde se dio llegando a buenos acuerdos según lo dio a conocer afirmando que será pronto que los cuerpos municipales retomen sus actividades.

Fue así como siguió el turno de las cámaras empresariales quienes sostuvieron una conversación con el mandatario estatal quien dijo buenos resultaron salieron de esta visita en donde la tranquilidad y unidad en pro del estado avanzará.