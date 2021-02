Policías de Orizaba pasarán a ser vigilantes

Orizaba, Ver.- Los 350 policías, que fueron relevados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de sus funciones, conservarán su empleo y percibirán un sueldo como “guardias municipales”, realizando labores de resguardo y vigilancia de los inmuebles, así como también recorrerán las calles del centro apoyando en actividades de prevención y orientación a la ciudadanía en lo que se resuelve la situación de la institución policiaca.

Alfonso Montalvo García, integrante de la corporación, indicó que portarán un gafete y no traerán uniforme; solo les darán algún distintivo que los destaque como guardias municipales, por lo que al no realizar la función de “primer respondiente" no portarán armas.

“Ya no haremos labores de seguridad pública, estaremos salvaguardando el bien jurídico del ayuntamiento, vamos a andar con unas playeras que se van a distinguir y con nuestro gafete; los demás compañeros que andaban patrullando, que no son de servicio establecido, van a andar en el primer cuadro, algunos especificaciones atendiendo lo del Covid-19”, explicó el preventivo.

Local

Informó que hasta el momento el director de Gobernación, Érick Morales Reyes, continúa al frente de la Policía Municipal pese a que no se tenía conocimiento de su paradero, el preventivo dijo sostuvieron una reunión con el alcalde Igor Rojí en donde se les informó cómo se trabajaría y para rectificar el puesto del director de Gobernación.

Explicó que el proceso de las evaluaciones se llevarán a cabo en Xalapa, como se han hecho siempre, con la presencia de autoridades municipales, "se nos hospeda en la capital veracruzana y se regresan al terminar dichos exámenes de confiabilidad".

Liberan a elementos detenidos

Los policías municipales detenidos la madrugada del sábado por elementos de la Policía Estatal, fueron liberados por el juez de control, al considerar ilegal su arresto.

Ellos son Juan Carlos "N", y Juan "N", quienes tras ser liberados por sus abogados defensores se trasladaron a Palacio Municipal para informar al alcalde Igor Rojí López, sobre su captura. Ambos preventivos, señalaron que fueron intervenidos por los policías del Estado, y luego de varias horas de estar incomunicados los pusieron a disposición acusándolos de ultrajes a la autoridad.

A su criterio, el impartidor de justicia consideró la detención ilegal, y ante la falta de elementos para procesarlos, los liberó sin ninguna reserva de ley. Ambos policías municipales, agradecieron el apoyo proporcionado por el edil Rojí López, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales para la tranquilidad de los demás gendarmes.

Juan Carlos "N", y Juan "N", están devuelta con sus familiares, y al parecer serán reasignados a otra labor dentro del Ayuntamiento local, a fin de no afectarlos económicamente con la pérdida del empleo.