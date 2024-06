Policías estatales y Fuerza Civil desalojan a manifestantes de carretera Coatepec-Las Trancas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil, retiraron a los manifestantes que son habitantes del municipio de Ixhuacán de los Reyes, quienes se encontraban en el lugar para solicitarle a las autoridades federales y estatales que apaguen un incendio forestal que ocurre en sus predios.

¿Cuándo ocurrió el desalojo en la carretera Coatepec-Las Trancas?

El bloqueo se realizaba en la carretera Coatepec-Las Trancas, a la altura de Puente Seco, donde se mantuvo cerrado el camino por varias horas, sin embargo, aproximadamente a las 18:15 horas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con la Fuerza Civil retiraron a los manifestantes.

Esta misma situación ocurrió en la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de la zona conocida como "La Florida", en donde también llegaron elementos de la Policía Estatal | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Entré empujones, las personas que estaban en ese lugar fueron retiradas del camino y la circulación empezó a fluir con dirección a Las Trancas y a la ciudad de Coatepec. Para evitar que nuevamente se colocaran los habitantes de algunas comunidades de Ixhuacán, los oficiales se mantuvieron resguardando el camino y se colocaron a la orilla de la carretera numerosos elementos de la Policía Estatal y la Fuerza Civil.

¿Qué pasó en el desalojo de la carretera Xalapa-Coatepec?

Esta misma situación ocurrió en la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de la zona conocida como "La Florida", en donde también llegaron elementos de la Policía Estatal. Se mencionaba que habían tenido un diálogo autoridades y los manifestantes para liberar el camino, sin embargo, las personas que realizaban el bloqueo desmintieron eso y acusaron que fueron intimidados para retirarse por lo que realizaron ese movimiento para evitar un enfrentamiento.

Una de las manifestantes, minutos antes de los desalojaran, platico para Diario de Xalapa que las personas que se encontraban realizando el bloqueo son La Orduña, Campo Viejo, Ixhuacán, entre otras más.

Comentaron que, en la mañana, cuando fueron retirados llegaron granaderos y se sintieron presionados para moverse de ese lugar.

"Sentimos opresión y represión para que nos retiremos, también sentimos intimidación y ahorita también estamos sufriendo eso y no nos vamos a retirar. Tenemos conocimiento que solo han enviado un helicóptero y la gente de La Concepción ya le llegó el fuego, los niños están gritando, los animales están muriendo y no está llegando la ayuda necesaria", señaló.

¿Dónde se ubica el incendio forestal que piden sea apagado?

Además, mencionó que la zona en donde están ocurriendo los hechos es un lugar de barrancos y para acceder, está el camino muy peligroso y solamente se puede llegar por medio de helicópteros, "y realmente no hay ayuda por parte del gobierno".

Puntualizó que cuando también llegaron los granaderos la mañana de este día, desmintió que haya habido un diálogo entre las autoridades con ellos y que tuvieron como respuesta cuando trataron de platicar, que los granaderos intervendrían.

"Nos dijo el delegado que nos quitáramos, porque de lo contrario si no lo hacíamos iban a llegar los granaderos y nos iban a golpear y ahí no hubo ni diálogo, ahí no hubo nada, hubo opresión, intimidación y amenazas, eso fue lo que hubo en ese momento", explicó.

Reconoció que firmaron un acuerdo, sin embargo, indica que no tiene ninguna validez, en el que se menciona que son peticiones que las mismas autoridades les están pidiendo.

"Nosotros lo que queremos es que combatan el fuego, porque es obligación de las autoridades y ahorita están condicionando la ayuda a cambio de que nos quitemos y eso no es posible, porque que clase de gobierno es, entonces es un gobierno opresor".

Y continúo: "Pensamos que si nos retiramos, llegará un automóvil por el delegado y se va a retirar del lugar, porque no les importa. A nosotros no se nos ha acercado ninguna autoridad de Protección Civil Estatal", dijo.

"Nosotros llegamos ayer desde la mañana temprano y pasamos la noche aquí y hoy llevamos todo el día. En los lugares de bloqueo están personas estratégicas, porque la mayoría se encuentra combatiendo el incendio, pero si requerimos algo vendrán para acá, porque se encuentran allá chapeando para que el fuego no llegue a las casas y aún así ha sido inútil, ya están evacuando las personas, porque ya hay casas incendiadas y aún así, no hay ayuda, y no hay respuesta", dijo Celso Hernández Elox habitante de Ixhuacán de los Reyes.

¿Qué otras medidas han tomado los manifestantes que bloquearon dos carreteras en Xalapa?

También platicó que en la zona de Ixhuacán también realizaron bloqueos, sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta por parte de la autoridad y menciona que fueron obligados para tomar estos caminos que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Coatepec.

Dice desconocer exactamente cuántas hectáreas son las que han sido afectadas por este incendio forestal y que los incendios llegaron desde Puebla y que han destruido gran parte de la serranía.

"Es una lástima, dónde está el personal de Protección Civil y la asociación protectora de animales, cuando los animales están tostados, dónde está Protección

Civil, que luego se enojan aquí cuando tumban un árbol y allá son miles de árboles que se quemaron, allá es el pulmón, de allá viene toda el agua para Xalapa, porque nos niegan entonces la ayuda".

Dijo que ya han solicitado varias veces la ayuda de las autoridades: "Ricardo Ahued dijo que esto es un sabotaje, esto no es un sabotaje, lo invitamos que vaya allá, él puede, porqué dice que es un sabotaje, si no conoce, a Cuitláhuac también se le hicieron miles de peticiones y a ver dónde está la ayuda, no tenemos ninguna ayuda, por eso permanecemos aquí y aquí vamos a estar hasta que veamos que ya llegó la ayuda por allá y cuando sea así, adelante y abrimos los pasos".

Además, puntualizaron que las personas que se encuentran realizando el bloqueo no pertenecen a ningún partido político, "estamos por la misma causa de querer salvar los nacimientos de agua, los bosques, nuestros animales y nuestras propias familias, que somos una sola familia las que están a punto de quemarse. También le pedimos a los medios de comunicación que dejen de tergiversar la información, porque dan la información de forma incorrecta, porque nosotros no somos de ningún partido político, aquí no hay ni religión, ni partido, ningún fin de lucro, aquí solamente somos seres humanos que estamos viendo como otro ser humano, que es nuestra gente, se está quemando, no hay nada más".