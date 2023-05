Política de defender a los amigos no dejará nada bueno: Ignacio Silva

La polarización es la peor herencia que dejará la actual administración federal y estatal, afirma Ignacio Silva García, expresidente del Colegio de Economistas de Veracruz; “la política de defender a los amigos a capa y espada y ofender a los que no están contigo, no dejará nada bueno al país”.

El también exprofesor de la Facultad de Economía de la UV explica que no se puede estar de acuerdo con un gobierno que está en conflicto constante con el Poder judicial, “porque se ataca un poder que es sustento de la estabilidad de este país”.

Te puede interesar: Inflación seguirá por política federal errónea, afirma investigador

¿Cómo se divide a la sociedad?

Dice que gobernar diciendo que “si tú estás conmigo eres bueno, si no estás mal y eso es polarizar a la sociedad, el país está dividido cuando lo que tiene que hacer un gobernante es sumar los esfuerzos del país y castigar a quien no cumpla con su deber”.

Local Gobierno de Veracruz no ha hecho solicitud para apoyar con espectáculo en el Carnaval: Sectur

Respecto al tema de las megaobras de la actual administración comenta que en el país ha perdido el concepto de humanismo, “porque el ejercicio de la política es encauzar los esfuerzos de los recursos públicos en favor de la sociedad y no se hace”.

Desde hace muchos años se sabe que hay tres México, el de la frontera, el del centro y el sureste, entonces, es bueno que haya beneficios para el sur, pero los funcionarios tienen que actuar de acuerdo a la sociedad y no se hace eso.

“Entonces en lo que respecta a los trenes Maya e Interoceánico y la refinería Dos Bocas, como académico no pongo en duda que contribuyan al desarrollo regional, pero el problema son las formas y la orientación política, con eso no se puede estar de acuerdo".

"Aquí no se jala parejo, son las formas con las que se gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, “primero se dice un presupuesto y al final se multiplica 5 o 6 veces”.

Explica que está en desacuerdo con lo que se hacía antes con los recursos federales, porque no se puede apoyar cuando no se busca beneficiar a la población, por lo que tampoco puede estar de acuerdo con lo de hoy, “porque ya no se puede escudar la acción de un gobernante por lo que se hacía antes”.

Lee más: Revela informe aumento de discriminación en Veracruz

El punto central de la política actual de la administración federal fue atacar la corrupción, “entonces no se puede permitir que dentro del gobierno haya tantos casos de malos manejos que se han documentado y en los que no se ha actuado para impedirlo o castigarlo”.

Resaltó que la asignación de proyectos de inversión sea por asignación directa y no por concurso, “no se puede aceptar que haya corruptos y no se haga nada, entonces sí está fallando”.