Polvo del Sahara se percibirá en Veracruz la siguiente semana, ¿cómo afectará al clima?

Se prevé que la próxima semana llegue a territorio veracruzano el polvo del Sahara, lo que generaría una disminución en el potencial de lluvia, dio a conocer el analista de Estudios y Pronóstico Meteorológico de la Secretaría de Protección Civil, Emanuel Eleazar Gómez.

Desde la dependencia, el funcionario explicó que la presencia de este polvo provocaría una disminución en el potencial de lluvia, debido a que las nubes van perdiendo altura.

Refirió que la propagación del polvo del Sahara se generará hacia el Golfo de México y parte del estado.

¿El polvo del Sahara genera daños a la salud?

“La próxima semana vamos a tener una mayor propagación del polvo del Sahara, con ello prevemos que se genere una influencia en el potencial de lluvias que se ha mantenido en la entidad”, expresó.

Destacó que, hasta el momento, no existen datos sobre daños que este polvo pueda causar a la salud de las personas.

“No hemos percibido y tampoco tenemos datos que nos señalen que este tipo de polvo afecte de manera directa a la salud de las personas, no se han registrado daños por la presencia de esta arena en el aire”, dijo.

Mencionó que la mayoría de las veces la presencia de este polvo no se percibe a simple vista, pero se puede corroborar su presencia, aunque no siempre, en superficies o en el color que se tendrá en el ambiente.

La llegada del polvo del Sahara generaría una disminución en el potencial de lluvia / Foto: Archivo: René Corrales / Diario de Xalapa

“En el Golfo de México llegan en menor concentración, pero sí puede estar asociado con una disminución en el potencial de lluvias, sólo esa situación podemos percibir”, expresó.

El especialista recordó que la presencia de este polvo forma parte de los fenómenos climáticos que se presentan con regularidad y, específicamente, se relaciona con el movimiento del aire.

“Lo que siempre pedimos a la población es no alarmarse ante la llegada de este polvo, no afecta, no hace ningún daño, pero sí es necesario informar sobre su presencia”, agregó.

