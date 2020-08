Por cada caso positivo a Covid-19 en Veracruz, puede haber otros 10: Ramos Alor

Xalapa, Ver.- De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, son 21 mil 666 los casos positivos a Covid-19 en 198 municipios de estado, de los cuales se consideran activos mil 532, que son los de mayor probabilidad de transmitir la enfermedad.

En la conferencia nocturna de este domingo, la jefa de epidemiología Dulce María Espejo Guevara dijo que se han estudiado 35 mil 158 casos siendo negativos 10 mil 565 y se encuentran en investigación 2 mil 927. Un total de 2 mil 865 personas han fallecidos en 149 municipios.

Algunos de los municipios con más casos son Veracruz con 5 mil 195, Córdoba mil 391, Xalapa mil 216, Boca del Río 560, Coatzacoalcos con mil 495, Minatitlán 693, Cosamaloapan 574, Poza Rica con mil 046, Tuxpan 508 y Martínez de la Torre 339.

Por ello pidió no exponerse a contagiarse y no contribuir a la dispersión de la enfermedad. Recordaron que, desde mañana 3 de agosto, 122 municipios estarán en semáforo rojo o de riesgo máximo y 90 en color naranja o nivel de riesgo alto.

El secretario de Salud Roberto Ramos Alor dijo que de los 21 mil 666 casos positivos a Covid-19, 9 mil 288 son mujeres y 12 mil 378 son varones. A la fecha, 5 mil 309 han requerido hospitalización y 2 mil 950 han sido dados de alta por mejoría.

Asimismo, 13 mil 492 casos pudieron ser atendidos de manera ambulatoria por lo que no necesitaron hospitalización pues lograron vencer al virus desde sus hogares con estricta vigilancia médica porque su condición de salud fue buena; es decir no presentaban alguna comorbilidad u otra enfermedad que pusiera en riesgo su vida.

Además, alertó que, por cada caso positivo, se estima que puede haber otros 10 casos de tener contacto directo con un caso activo, los cuales son los que se enfermaron en los últimos 14 días.

“Por eso decimos que estimamos que hay, porque estos 10 casos son los que no se reportan al sector salud, son los que se sienten enfermos pero prefieren automedicarse con tratamientos no controlados o remedios caseros y que nunca dieron aviso a su centro de salud, a la jurisdicción sanitaria o al hospital de nuestro sector salud, estas personas corren el riesgo de perder la vida por no llevar una vigilancia médica adecuada y de ahí viene que digan ‘en mi municipio reportan tantos casos oficialmente pero en mi colonia ha habido más’, y sí puede ser pero es por esta razón”, detalló.

Ante ello, reiteró su llamado a que de presentar síntomas de Covid-19, se comuniquen a la línea 800 0123456 que es el centro de atención a coronavirus.