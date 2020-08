Por celos, casi mata a su mujer; historias de dos celosos

Córdoba, Ver.- La pandemia de coronavirus no sólo ha afectado la salud física de las personas, actualmente esta enfermedad ha desatado un sinfín de situaciones que exponen las deficiencias económicas, culturales y hasta mentales, es el caso de los celos, que en plena emergencia ha afectado el círculo emocional y de parejas llegando hasta los golpes y en casos extremos hasta la muerte, ya sea suicidios o agresiones hacia la pareja.

En estos casos la ayuda llega en forma de terapia y Neuróticos Anónimos es un aliado a las crisis de éstos, pinito y desesperación en las que se llegan a encontrar muchas personas que sin pensarlo son víctimas de esta enfermedad de los celos y son Jorge y Tere dos testimonios de esta situación que hoy nos cuentan su historia, sus nombres son cambiados por petición del grupo que protege sus datos personales.

En el caso de Jorge el problema llegó a extremos tan peligrosos hasta casi acabar con la vida de su entonces pareja con sus propias manos, sin medir la intensidad de su fuerza y en un arranque de celos apretó fuertemente su cuello hasta no sentir resistencia por parte de ella… “fue en ese momento cuando los gritos de mi familia que estaba afuera de la habitación me hicieron reaccionar y soltarla, ya no respiraba casi, fue algo de verdad difícil, yo pensé que ya lo había superado, pero no”, comentó Jorge, quien ya había estado en terapia pero tras un año de creer que lo había superado dejó el grupo y siguió con su vida, pero la enfermedad seguía ahí y fue de la peor forma que él entendió que necesitaba ayuda.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

El sentimiento de inseguridad, amor propio y ansiedad son indicadores de esta enfermedad que afecta a jóvenes y adultos, dudas que se generan en la mente y atacan principalmente la tranquilidad de la vida de quien padece estos sentimientos.

Jorge buscó, ayuda pues sus emociones era muy fuertes, tanto que sentía que no lo podía controlar. “Tenía inseguridad, envidiaba a mi pareja, me sentía menos que ella y el celarla era una manera de someterla y tener el control sobre ella, nunca la pude respetar”, recuerda.

“Yo arremetía en contra de ella, si se arreglaba pensaba cosas que no eran, que ya andaba con otro y venía de verlo, no estaba bien”, acepta Jorge y reafirma que esto se dio antes de empezar la pandemia, pero de haber sido en estos días definitivamente habría sido una bomba de tiempo . “Ese deseo de posesión lo sentía desde chica, quería que la maestra y mis papás tuvieran preferencia por mí, un tipo de exclusividad que siguió hasta que era grande y tuve una relación, estos sentimientos fueron creciendo hasta pensar en matarlo y matarme…”, comenta Tere, una joven que llegó al grupo buscando ayuda para entender el porqué si había sido la mejor novia la habían dejado, sin embargo, no sabía que su enfermedad era algo que nada tenía que ver con haber dado mucho o ser la mejor novia del mundo, esto iba más allá de todo y estaba en su mente y sus acciones la solución, explica al frente del grupo.

“Yo ya estaba muy mal, sentía angustia, mucha ansiedad, me llegaban ideas a la mente de que me engañaba, mi sentir llegaba al grado de quererlo matar, para mí eso era normal, sentía mucha rabia… Pero después de hacerlo tenía claro que me debía matar yo, porque no tenía caso la vida sin él a mi lado”, un día intentó quitarse la vida para demostrarle cuanto lo amaba pero no logró suicidarse, fue así como Tere comenzó a asistir a terapia y hoy entiende que las personas deben buscar ayuda para no caer en estos episodios casi psicóticos.

En Neuróticos Anónimos diariamente tienen al menos una llamada de una persona al borde de crisis, por lo que por medio de terapias, de ayuda telefónica intentan persuadir a quien está detrás de la línea. el Grupo está en Córdoba en la Calle 11 #921, entre avenidas 9 y 11, en los teléfonos 271-712-80-42, 271-712-36-35 o 271-714-92-29 y en Fortín en 271-713-36-22.