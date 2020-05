Por contingencia sanitaria, Colectivo Solecito cancela marcha del 10 de mayo

Veracruz, Ver.- Con una imagen posteada en redes sociales en la que se puede leer

“No nos rendiremos, no nos detendrán. Todo nuestro amor, todos nuestros días, toda nuestra vida, va por nuestros amores ausentes. 10 de Mayo 2020, Nada que celebrar ¡ muchos por quien luchar!",

externaron su sentir madres de desaparecidos este domingo 10 de mayo.

Y es por la contingencia sanitaria por el Covid-19, el Colectivo Solecito de Veracruz, determinó posponer las actividades que realizaba cada año con motivo del Día de la Madre, dio a conocer Lucía Díaz Genao, presidenta de este colectivo.

Policiaca

Recordar que en esta fecha realizaban una marcha encabezada por madres que tienen hijos desparecidos en calles de la ciudad de Veracruz, sin embargo por la contingencia sanitaria tuvieron que reprogramar la actividad y en su lugar buscaron tener presencia en redes sociales para que no se olviden de su lucha.

“Porque no tenemos nada que celebrar y mucho porque luchar y entonces esa es la postura de nosotras el día de hoy”, expresó la activista.

Lucía Díaz comentó que aunque la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) continúa realizando búsquedas, dijo que únicamente está trabajando en las inmediatas.

Por lo que pidió que este tiempo de cuarentena lo utilicen para integrar debidamente las carpetas de investigación, ya que ni esto se hizo en las administraciones anteriores.