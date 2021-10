Por desinformación, cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte de mujeres: MUAC

Veracruz, Ver.- Por razones como la desinformación y el no creer en la enfermedad, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte en las mujeres, alerta la presidenta de Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC) Beatriz Cruz Solorzano.

En el marco del mes rosa celebrado en octubre, reconoce que, aunque hay más concientización por parte de las mujeres en el tema del cáncer de mamá, este padecimiento sigue presentándose e incluso en mujeres cada vez más jóvenes.

En ese sentido pide a la población prevenir el riesgo de llegar a una mastectomía o hasta la muerte a causa de esta enfermedad.

“Si hay más conciencia, pero no como debiera porque si fuera así el índice bajaría y el cáncer de mama ya no sería la principal causa de muerte en mujeres, sigue estando en primer lugar y esto nos habla de dos cosas, que la mujer no está debidamente informada y que la mujer no se cree que esta enfermedad existe”, indica.

Insiste en que el cáncer de mama se puede atacar con la detección oportuna a través de la autoexploración, ultrasonido de mama y la mastografía que es una herramienta importante para detectar un tumor que puede desarrollar el cáncer.

“Hay factores de riesgo que no se pueden modificar es genética, podemos atacar el cáncer con la detección oportuna que es la autoexploración una vez al mes a partir de la primera menstruación, el ultrasonido de mama la recomendación es a partir de los 25 y la mastografía que es una herramienta importante para detectar un tumor cuando no es palpable”, señala.

La activista destaca a lo largo de este tiempo MUAC ha apoyado a cientos de mujeres en distintas etapas de su tratamiento, desde medicamento, pelucas, estudios, así como asistencia emocional para sobrellevar la enfermedad a través del programa “circulo rosa”.