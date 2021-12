Por deuda millonaria de la administración 2014-2017, SAT embarga 19 propiedades a Teocelo

Entre las 19 propiedades que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó al municipio de Teocelo por la deuda millonaria que dejó la ex alcaldesa Ana Lilia López Vanda, no están el parque ni el palacio municipal porque éstos no cuentan con escrituras.

El presidente municipal Mario Chama Díaz, en su informe de gobierno, señala que la ex munícipe no realizó los pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores municipales de 2014 a 2017.

Chama Díaz explica que la nueva administración que tomará posesión en unos días está al tanto de lo que sucede en el municipio, así como que se ha estado realizando algunos convenios, se ha reestructurado otra parte y sobre todo que su administración no dejará deudas pendientes.

El presupuesto de egresos de 2021 apunta, registró un tope de 59 millones 135 mil 280 pesos, sin embargo el ayuntamiento a su cargo sólo recaudó 56 millones 66 mil 290 pesos, lo que les representó pérdidas por 3. 7 millones de pesos.

Apunta que Teocelo tuvo una baja financiera de 8 millones 944 mil 587 pesos por pago de impuestos estatales y federales a lo que se acumulan las variables por 3 millones 078 que no les llegaron, lo que representa una pérdida histórica de 12 millones 23 mil 567 pesos.

Concluye que el municipio se encuentra en las difíciles condiciones que enfrenta al cierre de este año y esta administración porque la pasada comuna no cumplió con su obligación fiscal.