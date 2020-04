Tras escándalo, renuncia secretaria del Trabajo; trasciende que su hijo habría sido detenido

XALAPA, Ver.- Guadalupe Argüelles Lozano renunció hoy a su cargo como secretaria de Trabajo, previsión Social y Productivo. En su lugar, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez designó como encargada de despacho a Diana Aróstegui.

La renuncia de la ahora exfuncionaria estatal se dio tras la detención de uno de sus hijos, quien presuntamente fue sorprendido en posesión de droga en el norte del estado.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez público en sus redes sociales: "El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui"