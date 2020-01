Por falta de equipo, joven se debate entre la vida y la muerte en el HAEV

BOCA DEL RÍO, Ver.-Por falta de equipo en el sistema de salud estatal, un joven de 22 años se debate entre la vida y la muerte a causa del dengue hemorrágico, alertó Irma Ochoa Herrera familiar del paciente.

En entrevista, relató que el pasado 1 de enero, su sobrino David Delgado Herrera a quien ha criado como su propio hijo fue internado en el hospital del municipio de Tlalixcoyan por presentar síntomas de dengue clásico que en unas horas de agravo a hemorrágico.

Posteriormente se solicitó su traslado al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) sin embargo ante la falta de camas, tuvo que esperar hasta este lunes 6 de enero para ser ingresado.

Indicó que el estado de salud de su sobrino es muy grave a causa de las hemorragias que tiene.

El empezó el 1 de enero con mucho dolor de cabeza y la temperatura y lo llevamos al hospital de Tlalixcoyan pero para el 3 de enero ya se había agravado y pedimos que lo pasaran a Veracruz pero no había camas y ahora no hay equipo. Él está muy grave no ha dejado de echar sangre por la boca y estamos muy preocupados, estamos haciendo lo posible por salvarlo, hay mucha gente que se ha solidarizado y han venido a donar pero no hay equipo

explicó, la afligida mujer

El joven originario de la congregación “El Recreo” del municipio de Tlalixcoyan requiere de urgencia una aféresis plaquetaria y aunque hay posibles donadores, el sistema de salud estatal de la Secretaría de Salud no cuenta con el equipo para realizar estas pruebas.

Me están diciendo que no tiene el equipo que cuesta como 10 mil a 15 mil pesos y que lo tengo que conseguir yo, tengo los donadores, somos gente muy querida allá en el rancho, muchos han venido a ver en que pueden ayudar, pero sin equipo no podemos avanzar y mientras mi hijo sufriendo

El joven, quien hace poco concluyó sus estudios, se encuentra internado en el HAEV entubado con coma inducido.