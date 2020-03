Por inseguridad en Chicontepec trabajadores petroleros no quieran ir

XALAPA, Ver.- Omar Toledo Aburto, aspirante a la Secretaria General de Sindicato de Trabadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), expresó que en Chicontepec no hay personal que quiera entrar por la inseguridad.

Las brechas están muy inseguras pero es cuestión del gobierno, no de nosotros. Les quitan la camioneta, les quitan las herramientas, todo el diésel todo lo necesario para llegar a los pozos

Aseguró que Carlos Romero Deschamps tenía secuestrado el sindicato, porque le servía para hacer los desvíos.

El aspirante ofreció a los trabajadores recuperar los valores, que el trabajador realmente se sienta protegido y ser un sindicato participativo.

Señaló que el sindicato se compone de 126 mil trabajadores de planta y una plantilla laboral 60 mil transitorios a nivel República.

Nosotros los trabajadores son los que estamos sufriendo esta crisis, no hay perforación, no hay producción, no hay refinación y las economía existentes están paradas

Indicó que debe pagar a otras refinerías en el extranjero, aun cuándo se tiene seis refinerías en el país.

Mencionó que los talleres no le surten las herramientas para un buen mantenimiento mecánico, eléctrico, soldadura, tubería y correctivo, con el fin de que se viera como chatarra.