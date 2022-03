¿Por la consulta no expiden credenciales del INE?

Veracruz, Ver.- La expedición de credenciales del INE no se verá afectada por la Consulta popular de Revocación del Mandato, confirma el vocal ejecutivo de la junta distrital 4 del INE, José Gonzalo Castillo Gameros. Sin embargo se advierte que la persona que busque realizar algún trámite en la actualidad no podrá participar en la Consulta de Revocación del Mandato.

Lo mismo sucederá con quienes no recogieron su credencial elector el pasado 2 de marzo, toda vez que en ambos casos no aparecerán en la lista nominal de electores.

“Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir trabajando es decir que vamos a seguir expidiendo credenciales, lógicamente quienes estén haciendo su renovación, ahorita pues ya no aparecerán en la lista nominal de electores puesto que están fuera de tiempo pero para efectos de actualización de su situación registral, pues va a estar garantizado el servicio porque no vamos a parar ni con motivo de la revocación de mandato”, informa el funcionario. Y es que hay que recordar que el periodo para solicitar la reposición de la credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave concluyó el pasado 17 de febrero, mientras que el 15 de febrero venció el plazo para los ciudadanos que tramitaron su credencial o realizaron cambio de domicilio y tuvieron hasta el 2 de marzo para recogerla.

Con respecto a la consulta popular de Revocación del Mandato, dice que la organización avanza y que un total de 206 casillas serán instaladas en el distrito 4 de Veracruz, el próximo 10 de abril.

Sostiene además que como las elecciones anteriores, dispondrán una casilla especial, la cual se ubicará en el centro comercial Garis en el boulevard Rafael Cuervo al norte de la ciudad de Veracruz, esto con el fin de que los electores que se encuentren en tránsito puedan participar en el ejercicio.

Dice que un promedio de 2 mil boletas electorales prevén destinar por cada casilla a fin de que la ciudadanía pueda emitir su opinión.

Se prevé que diez días antes de la jornada se habilite la aplicación Ubicatucasilla para que la ciudadanía pueda identificar su casilla.