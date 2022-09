Por la lluvia taxists dejaron de trabajar para no exponer sus unidades: Larios Barrios

Veracruz, Ver.-Taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río suspendieron la actividad durante este sábado para evitar poner en riesgo sus unidades ante las inundaciones y encharcamientos que se presentaron con las intensas lluvias.

De acuerdo con Guillermo Larios Barrios director de Taxis GL durante la mañana de este sábado, cientos de usuarios llamaron para pedir el servicio porque había gente que no podía salir ni de sus casas.

Te puede interesar: Suspenden jornada deportiva del fin de semana por fuertes lluvias en la zona conurbada

Sin embargo, argumenta que por norma cuando llueve los compañeros prefieren suspender el servicio ante el riesgo de que las unidades caigan en alcantarillas, vados o se dañen los motores.

Local Lluvias continuarían este domingo, mañana se desactivaría Alerta Gris: SPC

“La experiencia les dice a los compañeros que no tiene caso que salgan y menos con la tormenta que cayó que trajo mucha lluvia, se inundó toda la ciudad, si recibimos mil llamadas porque hubo gente que no podía salir de sus casas y tenía que presentarse a trabajar, a la escuela, pero no dimos el servicio por seguridad del pasajero como del conductor”, explica.

Reconoce que estuvieron atentos a las redes sociales donde se mostraban imágenes de autos particulares sobre el agua y de las zonas donde se registraron más afectaciones.

¿Por qué suspenden servicio los taxistas con las lluvias?

Menciona que durante la época de lluvias los taxis presentan diversos daños sobre todo en la suspensión y dirección.

Además de que se corre el riesgo de que el agua llegue al motor y esto traiga como consecuencia que se fracture la cabeza, que se bloquee o que se mezcle el aceite con el agua.

Esto generaría una inversión de entre 10 mil a 20 mil pesos entre las piezas y la mano de obra y la unidad estaría fuera de servicio más de una semana.

Te puede interesar: Lluvia provoca la caída de una barda de la escuela Úrsulo Galván en Veracruz

“Preferimos no poner en riesgo la unidad porque si se daña algo por el agua nos gastaríamos más de 8 mil pesos, aunque dependería del año, es mejor no exponerse”, insiste.