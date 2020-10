Por las restricciones del Covid-19 AMANC ha dejado de percibir recursos

Veracruz, Ver.-Por las restricciones sanitarias que derivó la pandemia del Covid-19, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) ha dejado de percibir más de 750 mil pesos mensuales con la suspensión de la carrera anual y eventos de reciclaje.

En entrevista Susana Lara García presidenta de la asociación explicó que mensualmente se invierten alrededor de 120 mil pesos entre alimento y transporte de los menores y las personas que lo acompañan a recibir su tratamiento en la Torre Pediátrica.

Local Niño con cáncer clama ayuda para tener medicamentos

Mencionó que los apoyos son posibles gracias a las aportaciones y eventos que realiza la asociación como la carrera donde participan más de 2 mil personas con un costo de 250 pesos, lo que les permite tener un ingreso de medio millón así cono la campaña de reciclaje que se lleva a cabo cada mes.

Sin embargo, estos eventos tuvieron que ser suspendido como medida sanitaria por los casos de Covid-19.

“Es una problemática en estos momentos que no tenemos la carrera AMANC que ahí nos ingresamos medio millón que ya no lo vamos a tener aparte que se tuvieron que suspender los eventos de reciclaje que se realizaban cada sábado y desde marzo ya no los hacemos, con eso estamos dejando de percibir 250 mil pesos en el año”, dijo.

Comentó que justo por la pandemia, el número de menores ha aumentando ya que en la zona sur el hospital donde recibían la atención se convirtió en Covid-19 y en la zona norte hay muchas limitaciones.

Estimó que se han sumado cerca de 25 menores de municipios como Coatzacoalcos, Acayucan, Nanchital, así como de la zona norte de Martínez de la Torre, Papantla, Poza Rica, Cerro Azul y otros.

Algunas de las familias se quedan en el albergue y otras son trasladadas a hoteles con los que se tiene convenio para evitar aglomeraciones como medida sanitaria.