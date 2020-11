Por menstruar mujeres pagan $3 mil millones de IVA

México tiene una de las tasas más altas de impuestos en productos de higiene menstrual con 16 por ciento, que representa 3 mil millones de pesos al año que las mujeres pagamos literalmente por menstruar, esto de acuerdo con información de la colectiva feminista veracruzana Las brujas del mar.

Actualmente un paquete de toallas femeninas cuesta entre 24 y 80 pesos, es decir de dos a cinco pesos por unidad, mientras que las toallas reutilizables de flujo regular valen cien pesos, flujo abundante, 140; los pantiprotectores 70 pesos cada uno y las copas menstruales valen alrededor de 600 pesos.

Cuatro de diez mujeres viven en situación de pobreza, por lo que las complicaciones y gastos que rodean a la menstruación se agravan cuando se trata de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, marginación y pobreza, así como mujeres privadas de su libertad y en situación de calle.

De acuerdo con la información que la colectiva comparte se hace saber al público en general que reclusas improvisan toallas sanitarias con trapos y calcetines.

Pero para no ir tan lejos, de acuerdo con Guadalupe Díaz Canseco no puede adquirir un paquete de toallas sanitarias económicas que le costaría entre 20 y 25 pesos, pues con ese dinero come en día.

Toda esta información toma relevancia en vista de que la Cámara de Diputados votó en contra de la iniciativa que buscaba eliminar el 16 por ciento del IVA a todos los productos de gestión menstrual, por lo que diversas organizaciones han mostrado su inconformidad y sobre todo han compartido información con la sociedad para que esté consciente sobre las consecuencias de no tener acceso a productos de higiene básicas.

Por ejemplo Vania Silva Quijano ha creado una petición en Change.org exigiendo que se reconsidere esta decisión y voten por llevar justicia a las mujeres que pagan extra por una necesidad básica, y con ello también den acceso a quienes no puede costear estos productos.

En Veracruz, Las brujas del mar anuncian que seguirán trabajando por obtener condiciones justas e igualitarias para personas menstruantes, mientras tanto siguen compartiendo información que lleve a la reflexión a la sociedad en general.

MAESTROS APOYAN A ALUMNAS

"Las toallas femeninas son tan caras-- cuatro o cinco pesos una pieza-- que hay niñas que no las pueden comprar, por lo que algunos de maestros tenían que apoyarles para comprarlas", asentó Cinthia Morales Rivera, quien estudió la secundaria en la Escuela General número 7, ubicada en Coapexpan.

La joven compartió que ella pudo observar que algunas niñas no podían adquirir las toallas femeninas, en ese sentido opinó que debería bajar el precio para que estuvieran al alcance de todas las mujeres.

En su casa al haber dos mujeres el gasto en toallas femeninas es considerable, señaló, por lo que algunas veces tienen que adquirir algunas más económicas.

Con ella coincidió Mariana Hernández, quien dijo que los precios van de acuerdo a las marcas: Las buenas son las más caras, pero no siempre hay acceso a ellas, por lo que hay que adecuarse y comprar para las que uno tenga. “Sería fabuloso que bajaran de precio, que les quitaran el IVA porque así podríamos usar ese dinero en otros productos que también son necesarios”, añadió.

Para Diana Edith García Falfán, el precio de las toallas es caro, ya que una bolsa de diez piezas cuesta 35 pesos, sin embargo una sola pieza se puede conseguir entre 4 y 5 pesos, máxime fuera de Xalapa y en las comunidades donde no hay tantas tiendas, dijo. Ella vive en Piedra de Agua, municipio de Jilotepec, donde los precios se incrementan y además no hay mucho de dónde escoger.

En ese sentido, aseguró que a veces no hay para comprarlas y entonces adquiere las más económicas.

Concluyó que los productos sí deberían ser más económicos porque definitivamente no están al alcance de todas las usuarias.