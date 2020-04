Por miedo a contagios, aumentan contrataciones de seguros médicos

Xalapa, Ver.- El temor de padecer coronavirus ha provocado que los veracruzanos busquen en los seguros una alternativa para protegerse a ellos mismos y a sus familias en caso de contagiarse. En entrevista, Claudia Edith Mendoza Rodríguez, directora de la Oficina Veracruz de ARTSeguros, explicó que en el último mes se ha tenido un aumento considerable en el número de asesorías y contrataciones de seguros de gastos médicos, de hospitalización y de vida, derivado de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Precisó que incluso los agentes han dejado “de buscar a los clientes” y son ellos los que se acercan de manera voluntaria a recibir información o adquirir sus seguros. “Gente que en algún momento contactamos o que les dejamos hace tiempo nuestros datos o tarjetas ahora están buscando y pidieron información”, dijo.

La asesora señaló que aunque cada plan de seguros se diseña a la medida del cliente, de manera general los más solicitados han sido aquellos que amparan los gastos médicos, de hospitalización e incluso de defunción debido al nuevo coronavirus. Apuntó que dentro de las opciones de cobertura están ofreciendo también consultas remotas a través de videollamadas directas con médicos y especialistas, con el fin de resolver todas las dudas no graves de los pacientes con Covid-19. “Una de las recomendaciones que hacen las autoridades de salud es no salir de casa, por eso este esquema permite que aquellas personas que tienen un tipo no grave de la enfermedad den seguimiento puntual y en cualquier momento desde sus casas”, indicó.

Dio a conocer que, aunque en muchas otras emergencias, las aseguradoras no incluían entre sus coberturas las pandemias, en este caso hay muchas empresas que sí lo están haciendo, por lo que la oferta de seguros es amplia para quienes quieran protegerse. Mendoza Rodríguez precisó que aunque los costos de los seguros varían dependiendo de la edad, sexo, ocupación y antecedentes médicos de los beneficiados, de manera general éstos no se han incrementado a pesar de que la demanda ha aumentado. “La recomendación es que se acerquen con asesores reconocidos y certificados para que cada plan de seguros sea de acuerdo con las necesidades específicas de las personas”.

En ese sentido, recomendó a los que ya tengan un seguro que se cercioren que la cobertura incluya el Covid-19, mientras que a aquellos que están por contratar uno los exhortó a ser muy cuidadosos y revisen la fecha de inicio del seguro, ya que cada empresa determina el número de días después de la firma del contrato en que comienza la vigencia y algunas pueden llegar hasta los seis meses después. “Eso es algo muy importante, que se cercioren que el inicio de la protección no vaya a ser después de que termine la emergencia”, indicó.