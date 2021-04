Por modificaciones al proceso de admisión, docentes toman instalaciones de la SEV

Integrantes del Movimiento Estatal de Maestros tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ante la inconformidad que tienen respecto a los lineamientos sobre el proceso de admisión docente 2020-2021.

Explicaron que los nuevos lineamientos que fueron publicados el pasado 13 de abril son violatorios a sus derechos, ya que en algunos casos las plazas ya adquiridas podrían ser retiradas a los docentes y puestas a disposición nuevamente para concurso.

Pidieron a las autoridades que se respeten los criterios que estaban establecidos anteriormente y en los que tenían prioridad como egresados de normales públicas.

Destacaron que se trata de docentes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Veracruzana y del Centro Regional de Actualización Magisterial de Veracruz.

Aseveraron que no están en contra de la evaluación planteada, ya que cuentan con la preparación suficiente para poder aprobar los exámenes; sin embargo, sí buscan tener prioridad al momento de generar las listas de admisión.

"Nosotros venimos de escuelas formadoras de docentes, estamos preparados para competir por una plaza, lo que estamos solicitando que se respete la lista uno y dos en la que se da prioridad a estudiantes normalistas y demás escuelas formadores públicas en la lista uno", expusieron.

Además, pidieron las bases de sigan sigan asignando, ya que en lo que va de este año el proceso de entrega ha estado detenido.

Al respecto, manifestaron que de Educación Física únicamente se han entregado 18 bases, de Educación Especial 17 y de Primaria 580.

"Años anteriores para estas fechas ya se habían entregado en el nivel de primaria más de mil plazas", dijeron.

Aseguraron que han solicitado en varias ocasiones diálogo con las autoridades educativas, especialmente con la Oficial Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya, y con el titular de la SEV, Zenyazen Escobar, por lo que esperan ser atendidos este día.

"Si no nos atienden, no vamos a liberar las oficinas, han atentado contra los derechos laborales de los docentes que ya tienen una base y están laborando dentro de la institución, quieren quitarles las plazas y volverlas a ofertar, es algo que no vamos a permitir", agregaron.