Por no defender autonomía del Poder Judicial, magistrada Presidenta debe renunciar: Concepción Flores Saviaga

Al asegurar que reducir los salarios, además de ser inconstitucional, no resuelve el problema económico del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la magistrada Concepción Flores Saviaga, consideró que la Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, debería presentar su renuncia porque no ha sabido defender la autonomía del Poder Judicial.

En conferencia de prensa, argumentó que la reducción a salarios, ya sea de magistrados, consejeros o personal en general es un acto inconstitucional, pues va en perjuicio de los trabajadores.

Recordó que reducir el salario y las percepciones de los trabajadores fue una propuesta del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, misma que no debió aplicare; sin embargo, se consideró en el Plan de Austeridad porque la magistrada Presidenta no ha sabido defender la autonomía que tiene el Poder Judicial.

En su opinión, la salida de la magistrada Sofía Hernández Huerta generó acciones ilegales al interior del Tribunal, entre ellas, la “mala administración de los recursos”.

Al respecto, la magistrada denunció que la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, es quien se encuentra a cargo de la distribución de los recursos, pero, dijo, carece de la experiencia que se requiere para ello.

“No estoy en contra de ella, pero no tiene la experiencia que se necesita para realizar la distribución de los recursos, su única experiencia previa fu ser la secretaria particular del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero”, expuso.

Mencionó que el Poder Judicial tenga no tiene un déficit superior a los 500 millones de pesos, sino que existe un subejercicio desde 2017 de más de mil millones de pesos.

Flores Saviaga además mencionó que las decisiones respecto a las modificaciones al interior del Tribunal se han tomado desde el Consejo de la Judicatura sin consultar al Pleno.

“Se han tomado las decisiones desde el Consejo de la Judicatura, sin considerar que el Pleno tiene mayor validez, el Consejo de la Judicatura sólo es un órgano que auxiliar, pero no tiene mayor peso que el Pleno que está integrado por todos los magistrados”, comentó.

En torno a la desaparición de los 29 Juzgados, la magistrada consideró que se trata de un tema que debió ser analizado.

“Desde diciembre del año pasado pedimos la revisión de las Ciudades Judiciales y los contratos que se entregaron, pero no nos hicieron caso, sabemos que se tiene un problema financiero, pero no es de este año, se viene trayendo desde hace algunos ejercicios fiscales y no se ha resuelto”, argumentó.