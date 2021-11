Por no generar acciones a favor de la comunidad LGBT+, critican actuar de diputade local

El representante de la organización Sumando Voluntades, Leonardo Ruiz, criticó el actuar del diputade local, Gonzalo Durán Chincoya, quien, dijo, no ha generado acciones que favorezcan a la comunidad LGBT+.

En entrevista, indicó que tener una representación en la Cámara local debería ser motivo para que realice actividades a favor de los integrantes de la comunidad, con los cuales, incluso, no se han sentado a dialogar.

“Se debe tener una cartera que presentar al Congreso, se trata de trabajar y no tomar sólo selfies. Está dejando mucho qué desear y la misma comunidad lo está viendo, lo que queremos es que ponga a trabajar, queremos resultados y menos palabras”, dijo.

La semana pasada el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en materia de delitos de odio y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexo genérica, con la que se busca castigar a quienes cometan agresiones contra intrigantes de la comunidad LGBT+.

Al respecto Leonardo Ruiz recordó que el diputade no se sumó a la propuesta y tampoco emitió algún mensaje o postura, “lo que nos hace extraño es que no se haya adherido a esta propuesta, ¿dónde está la bandera que representa?”.

Destacó que de forma personal lo ha buscado para establecer diálogo y generar propuestas que beneficien a la comunidad; sin embargo, no se han concretar.

“Yo he estado al frente, lo he estado buscando, no nos hemos sentado como se debería para planificar una agenda de diversidad, yo estoy con los brazos abiertos para dialogar”, expresó.