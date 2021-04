Por orden de aprehensión, candidato a diputado federal por el PT, renuncia a su aspiración

Xalapa, Ver.- El ahora excandidato a la diputación federal del Partido del Trabajo por el distrito 11 de Coatzacoalcos Pedro Martínez Escudero, anunció su renuncia a la candidatura luego de señalar la existencia de orden de aprehensión vigente.

“Los motivos son muy claros, la inseguridad que persiste en todo el estado de Veracruz y me atrevo a decir, en todo nuestro México”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Explicó que hizo oficial su renuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que, aunque le hubiera garantizado la seguridad no así la protección ante las autoridades de Coatzacoalcos.

“Probablemente me hubiera otorgado seguridad sobre los grupos delictivos, pero no me garantizaba la protección ante las ineptas, corruptas o ignorantes autoridades de Coatzacoalcos”, añadió.

Por ello, explicó que seguirá defendiendo a la Cooperativa Financiara del Sur (COFISUR) como lo ha hecho desde hace 10 años, “pero desde el panteón o desde la cárcel ya no lo podría seguir haciendo, ese es el motivo principal de mi renuncia, espero poderles servir más adelante”.

En el documento que muestra y que fue entregado al Instituto Nacional Electoral expone que, al darse a conocer a la opinión pública de su candidatura a la diputación federal, inmediatamente hubo un “linchamiento público y mediático” en su contra por parte de un ahorrador de la cooperativo COFISUR que representa.

“Y de algunos periodistas, violando con ello mi derecho constitucional a la presunción de inocencia. El linchamiento público y mediático sobre mi persona deriva según los periódicos de que el suscrito participa como candidato a la diputación federal teniendo una orden de aprehensión vigente”, señala.

Sin embargo, explica que por la “ilegal orden de aprehensión” promovió un juicio de amparo que corresponde al expediente 587/2014 radicado ante el juzgado décimo cuarto de distrito en Coatzacoalcos y dicho juzgado federal lleva 7 años notificando de la radicación del expediente a los terceros interesados.

“Por escrito personal y a través de apoderado solicité al Juez primero penal de Coatzacoalcos dictara en la causa penal 38/2012 por ser en derecho procedente y dicho juzgador se niega a hacerlo, a pesar de que la ley penal determina que dicho juzgador también podrá dictar prescripción legal de oficio violando con ello tanto el juez décimo cuarto de distrito como el juez primero penal, ambos de Coatzacoalcos mi derecho constitucional a la presunción de inocencia violando también mi derecho constitucional a una impartición de justicia pronta y expedita y hoy se convierte en violación a mi derecho constitucional de votar y ser votado”, dijo.