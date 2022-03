Por presunta discriminación obrero vuelve a ser despedido de Tenaris-Tamsa

Veracruz, Ver.- A pesar de haber ganado la reinstalación en Tenaris-Tamsa tras un pleito legal que duro ocho años, un joven fue nuevamente despedido por presunta discriminación sin la oportunidad de demostrar su ganas de trabajar.

Se trata de Rafael Atilano Hernández de 35 años quien denunció que el pasado 18 de enero fue reinstalado a su puesto de trabajo tras haber ganado el amparo promovido por un despido injustificado.

Explica que se sometió a todos los cursos promovidos por la empresa de tubos pero cuando tenía que incorporarse a trabajar fue llamado por el departamento de Relaciones Laborales para pedirle bajo acoso su renuncia a cambio de una indemnización bajo el argumento de que estaba incapacitado para laborar por no contar con la mano derecha.

“No me dieron ni siquiera la oportunidad de demostrar que puedo trabajar, yo quiero trabajar, tarde ocho años en recuperar mi trabajo en Tamsa, fui injustamente despedido y tuve que emplearme en otras actividades, en ese lapso sufrí un accidente en donde perdí una mano, pero he demostrado que con una mano puedo salir adelante, yo quiero trabajar no se me hace justo que me hayan corrido, no quiero aceptar ninguna negociación más que me den mi trabajo”, insiste.

El inconforme indica que presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades laborales por la discriminación de la que fue víctima en una empresa que asegura ser sensible y solidaria.

Cabe hacer mención que luego de los conflictos por la secretaria general del sindicato se desencadenaron una serie de despidos y a la fecha más de 100 obreros han sido reinstalados desde noviembre del año pasado a estas fechas.