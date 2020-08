Por primera vez mujer trans logra su reasignación  de sexo genérica en Veracruz

VERACRUZ, Ver.- Tras dos años de lucha Karla Coronado Grijalva se convirtió en la primera trans en la entidad Veracruzana en obtener su reasignación sexo genérica que la acredita como una mujer.

Este viernes se le otorgó su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y ahora toda su documentación la avala como una mujer con todos los derechos de cualquier veracruzana.

Virales ¿Quién es Lady Tacos de Canasta? Usuarios dan muestra de su gran corazón

Indicó que, aunque desde muy pequeña se sintió una mujer y con los años fue cambiando su personalidad y aspecto fue hasta apenas en el 2018 que inició los trámites para ser reconocida legalmente como una mujer.

Y es que, aunque ya tenía aspecto de una mujer, al mostrar su identificación seguía apareciendo su nombre de nacimiento y su sexo.

Los tramites comenzaron con el amparo promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el cambio de nombre y posteriormente el cambio de género.

“Al principio yo lo veía muy difícil porque en Veracruz los trans no tenemos esa apertura, la primera traba con la que te encuentras es con la Ley de identidad de género y por eso es que hay que tramitar un amparo ante la suprema corte porque no eres mujer nacida como le llaman ellos, varias amigas han tenido que ir a hacer los trámites a otros estados, pero afortunadamente el abogado Jorge antes que entrara de Fiscal me ayudo cambiándome mi documentación y fue la corte que notificó al poder judicial para que respetara mi identidad”, dijo.

Comentó que algunas mujeres trans han llevado sus procesos en otras entidades debido a la cerrazón que existe en Veracruz, sin embargo, después de algún tiempo fue la primera trans en la entidad veracruzana en lograrlo.

Aseguró que cuenta con todo el apoyo de su familia y aunque en un principio fue difícil aceptarlo para su madre por el temor de que fuera víctima de la violencia o de algún crimen de odio la apoyo incondicionalmente.

Cabe destacar que Karla Coronado Grijalva estuvo interesada en participar como candidata a reina del Carnaval sin embargo el comité le negó la oportunidad tras argumentar que dentro de las clausulas especificaba que las participantes debían ser nacidas mujeres veracruzanas.

Sin embargo, ahora que ya cubre esa cláusula, dice que lo pensara.

“Justamente me negaron la oportunidad por no ser mujer de nacimiento ahora ya tengo mi acta como una mujer legal y aclaro no es mi intención, pero siempre surge un patrocinador y ahora tendré que pensarlo, no es algo que quiera en este momento”, agregó.