Alcaldes cometen irregularidades porque desconocen la ley: Rafael Fararoni

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local, Rafael Fararoni Magaña reconoció que existe ignorancia de la ley por parte de los alcaldes en el estado, ya que siempre incurren en irregularidades durante su administración, las cuales los llevan a ser observados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"Puede ser que la ignoren, puede ser que no le den la importancia o no la conozcan (La Ley)", expuso.

En entrevista, indicó que a pesar de que el organismo auditor del Estado otorga las asesorías a los ayuntamientos, éstos continúan presentando observaciones de carácter administrativo y financiero.

En su opinión, son muchas las ocasiones en las cuales los alcaldes no toman en cuenta que los recursos públicos son auditables y dejan para el final todo el proceso, lo cual genera que caigan en anomalías.

Consideró que uno de los errores que se cometen es dejar todo “a la mera hora”, lo que provoca que se caiga en inconsistencias.

"El que haya funcionarios públicos que no aclararon bien los recursos a veces piensan o no toman en cuenta que hay un órgano que los fiscaliza y lo quieren hacer todo a última hora y pues contra reloj las cosas no se hacen bien", expresó.

Ante ello, realizó un llamado a los presidentes municipales para que aclaren y solventen las observaciones realizadas por la ASF, pues de lo contario podrían tener consecuencias.