Se cancelaron 10 ciudades judiciales; una "atrocidad" su costo: Cuitláhuac García

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que fueron canceladas 10 ciudades judiciales de las 20 que se quedaron proyectadas para el Poder Judicial puesto que el recurso del que se requería era una “atrocidad”.

En conferencia de prensa dijo que para evitar conflictos, demandas y problemas para esta o la próxima administración pidió a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia que convinieran con las empresas la cancelación.

“Nosotros no queremos dejar eso para la siguiente administración, entonces les pedí convenir la cancelación y lograron la cancelación, ya no son 20, son 10, porque algunas ya se hicieron, pero ya no es la deuda que tenían. Ya no son los 7 mil millones, era una atrocidad, ahora ya llegaron a términos pagables y la van a sobrellevar con lo que ya acordaron”.

Por ello, agradeció a los empresarios que aceptaron llevar a un convenio con el Poder Judicial, ante la imposibilidad de pagar la deuda, corriendo el riesgo de quebrar a dicho poder.

“Les dijimos ‘oiga, no nos vamos a hacer guajes, no se puede pagar, van a quebrar al Poder Judicial que está sacando sus cosas incluso pidiéndonos ampliaciones”.

Compromiso que el Poder Judicial entrará en un plan de austeridad: Cuitláhuac García

Al respecto, apuntó que el compromiso es que el Poder Judicial entrará en un plan de austeridad para ahorrar recursos.

“Lo ha ido haciendo, ha ido ahorrando, vamos a ver este año, esperamos lo saquen, yo quiero agradecer a las magistradas, a los magistrados que han optado por el plan de austeridad y esperamos este año lo opten y que ya lo formalicen a fin de que ya no haya estos privilegios que antes les atribuyeron, no es culpa de ellos, porque estaban ahí, se los pusieron, los que los negociaron ya hasta se jubilaron”.

Por ello, consideró “excelente esta cancelación que hicieron, pero ya es un hecho, está cerrado y firmado, cancelados, sí hay que aplaudir a la administración, el apoyo de las magistradas y magistrados y los empresarios”.