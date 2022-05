Periodistas son colaboradores, no enemigos: Obispo de Veracruz

Veracruz, Ver.- En el marco de la 56 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, hace un llamado a la clase política y a la sociedad para que no vean a los periodistas como enemigos y trabajen de la mano con ellos.

“Ojalá que las autoridades los ayuden a los periodistas a hacer su trabajo, sabiendo que no son sus enemigos, son de algunas manera colaboradores para que una sociedad entienda y no solamente son colaboradores de la política, sino de todos nosotros”.

Por lo que se pronuncia a que haya respeto y protección hacia los comunicadores porque su labor es importante como la de cualquiera.

Por otro lado y con respecto a los mensajes engañosos que son enviados vía WhatsApp, donde se ofrece empleo con atractivos salarios, el prelado pide a la ciudadanía estar atentos y en caso de acudir a alguna entrevista de trabajo, ir acompañados de algún familiar, con la finalidad de evitar ser víctimas de algún delito.

“Yo si digo que cuando busque empleo o te ofrecen empleo hoy en día ya tienes que ver a dónde, cuándo y quién y sobre todo no tratar de ir solos, tratar de descubrir bien qué es lo que te van a ofrecer, no vaya a ser que te metas en un lugar donde después hasta te esclavicen o no sé cómo que quien busque empleo si tiene que tener ese criterio y siempre con gente a su alrededor la familia”, exhorta.

Al ir acompañado de algún familiar, sirve de protección y sobre todo te puede ayudar a elegir o discernir sobre la propuesta de trabajo que se está haciendo.

“También de alguna manera quien te acompaña te ayude a discernir sobre lo que te están ofreciendo, también a mí me llaman para trabajar y todo eso y haya que tener mucho cuidado”, comenta.

Destaca que los mensajes que son enviados vía celular, son enviados a muchas personas, es decir, cualquier persona los está recibiendo sin importar la edad, donde incluso miembros de la iglesia católica los ha recibido. Se trata de mensajes que se mandan de manera colectiva y no solo a una persona en particular; el objetivo es que alguien caiga en la estafa.

“No vaya a ser que te estén mandando a un sitio donde te vayan a ser algo”, concluye.