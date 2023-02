¿Por qué el PAN rechaza la integración del Consejo del INE?

Veracruz, Ver.- El diputado coordinador del Grupo Legislativo de Acción Nacional en la cámara baja del Congreso de la Unión, Carlos Alberto Valenzuela González pide al gobierno federal no meter las manos en el proceso de elección de las personas que integrarán el Consejo General del INE.

En entrevista lamenta que el consejo evaluador haya tenido sesgo, cuando el INE no es una institución que sea parte de Morena sino que representa la democracia de los mexicanos.

“Nosotros lamentamos que el consejo evaluador haya tenido sesgo para tratar de cargar los dados a favor del gobierno; en Acción Nacional votamos con abstención el acuerdo donde se determinaba el proceso, no votamos en contra porque no queremos dinamitar desde un inicio la elección de consejeros, confiamos en que la gente que se registre va a estar a la altura, pero desde acá pedimos al gobierno federal que evite meter las manos en el proceso”, expresa.

Demanda al gobierno federal respetar esta elección y evitar las manos en el proceso porque se trata de una institución ciudadana. Al mismo tiempo el panista, hace un llamado a los veracruzanos a participar dentro del proceso de elección de las cuatro personas que integrarán el nuevo Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que la entidad tenga representación en los ejercicios de la democracia.

Considera que en Veracruz hay muchos estudiosos con el perfil que se requiere para integrarse como nuevos consejeros.

“Desde acá invitamos a las y los veracruzanos veracruzanos que hasta el momento no tenemos ningún consejero veracruzano, aquellos catedráticos de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, de la Universidad Cristóbal Colón, el Centro de Estudios, UVM, todos esos estudiosos que se inscriban”, externa.

El proceso de recepción de documentos cierre este próximo jueves y entre algunos de los requisitos que deben tener es que en cinco años no hayan participado en una contienda electoral, que no hayan sido dirigentes partidistas, que no hayan funcionarios de elección popular, que no tengan sentencias en contra sobre algún delito, que tenga más de cinco años con un título de licenciatura y que sobre todo sigan poniendo en alto la defensa de la democracia.