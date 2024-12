Sector empresarial pide acercamiento con gobernadora y su gabinete

Veracruz, Ver.- El sector empresarial de Veracruz pide al nuevo gobierno atender el tema de la infraestructura carretera y la seguridad para atraer más inversiones al estado.

Luego de la reunión que mantuvo la gobernadora, Rocío Nahle García con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) donde se comprometió a mejorar la infraestructura carretera y la construcción de puentes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Edi Alberto Martínez Tejeda explicó que el deterioro de carreteras y la inseguridad afecta a la economía.

Dijo que es urgente atender tramos carreteros como el de Orizaba-Puebla, así como Cardel-Poza Rica, la autopista Xalapa-Veracruz.

¿Qué temas quieren tratar los empresarios con la gobernadora Rocío Nahle?

“Obviamente eso afecta al sector empresarial, vemos carreteras que están en muy malas condiciones, ahora que la gobernadora estuvo con los constructores vamos a esperar que esos temas se resuelvan, es urgente y no nada más para beneficio del sector empresarial sino de toda la ciudadanía que ocupa de esas autopistas, de esas carreteras”, expuso.

En el plano local, comentó que es necesario revisar las condiciones de la zona de la Riviera Veracruzana ya que se requiere atender su infraestructura ya que se requiere un puente, como una de las demandas principales para atraer la llegada de inversiones en materia hotelera.

“En esa zona hay mucho que detonar todavía, es una zona estrategia para que se instalen hoteles de cadena, para que se instalen más restaurantes, negocios, pero está el puente, pero estamos confiados que se atienda a la brevedad, el desemboque de esa zona y su crecimiento”, agregó.

Otro de los temas preocupantes para el sector empresarial es la seguridad por lo que esperan una pronta reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garces pero además piden que haya una comunicación directa con todos los miembros del gabinete.

Y es que comentó que, en la pasada administración, la relación con el gobierno fue muy distante y que no hubo ese acercamiento como hubieran querido para externar acerca de las problemáticas del sector y sus soluciones.

“Esperamos que esa comunicación se dé, porque lamentablemente en la administración anterior no se dio y lo sabemos todos, con el gobernador no hubo como tal ese acercamiento, no se dio, le pedimos a la gobernadora comunicación directa con ella y con los secretarios de despacho, con cada uno de ellos”, puntualizó.