¿Solo suciedad y clima hacen que haya más moscas y cucarachas? Ambientalista explica el motivo

Las altas temperaturas han contribuido en la proliferación y resistencia de organismos considerados como plagas como las moscas y cucarachas a lo que se suma la desaparición de depredadores naturales, dijo Rafael Bravo de la asociación Salvemos un Paraizoo.

Dijo que los factores ambientales están ligados a las actividades humanas y los ciclos biológicos de distintas especies como los insectos.

“Hay algo curioso, tenemos una gran población ahorita de moscas, cucarachas, mosquitos también, pero han reducido otros insectos, otras poblaciones de insectos están menos presentes y esto sí tiene un motivo, las altas temperaturas han participado muchísimo en la propagación, proliferación, resistencia de estos organismos que son considerados plagas, como las moscas y las cucarachas”.

¿Por qué hay más plagas en los hogares?

Dijo que esto no solamente se debe a las altas temperaturas y el cambio climático, sino que con ello también han llevado a la desaparición de depredadores naturales.

“Si a esto le sumamos el desplazamiento de especies controladoras de poblaciones y si a esto le añadimos pérdida de hábitat, entonces tenemos todos los factores para que especies que en este caso se ven beneficiadas o que aprovechan nuestros hábitos, nuestra actividad, pues obviamente van a proliferar más”.

Ante esto dijo que, lo más tardado pero lo más recomendable es mantener y respetar los ciclos biológicos. Y es que sostuvo que hay ejemplares que por naturaleza son controladores de poblaciones, aunado a ello dijo que una de las sugerencias es mejorar la práctica del manejo de residuos.

“Recordemos que muchas veces también se da esa propagación porque tienen a disposición, estas plagas tienen mayor disposición de alimento; si nosotros tenemos mal manejo de nuestros desechos orgánicos, pues obviamente vamos a tener mayor presencia y mayor número de esos ejemplares”.

Asimismo, expuso, es necesario fomentar más espacios que estén pensados para insectos en general, que puedan ser también controladores de poblaciones.

Agregó que se está atravesando una extinción en los insectos que es una de las más peligrosas y que no se han visto, porque lamentablemente no son grandes, pero que va impactando de manera negativa y va propiciando más plagas.

“Entonces, nosotros recomendamos que hagamos un mejor manejo de nuestros residuos, también optar por cuestiones de control más biológicas, más bioéticas; me refiero a esto pensando no afectar más a poblaciones de otros insectos que no son plaga y que tampoco afecten al medio ambiente”, abundó.