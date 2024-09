El tráfico se triplicó en Xalapa; más de 200 mil vehículos circulan cada día [Fotos]

En la zona metropolitana de Xalapa ha crecido exponencialmente el uso y disponibilidad del automóvil de auto particular en 500% en los últimos 5 años, advierte el integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana, Darío Fabián Hernández González.

Esa cifra explica por qué el caos en materia de tránsito vehicular que existe en este momento en la capital veracruzana, porque su capacidad de carga de calles y avenidas se quintuplicó, pero la disponibilidad de las vías no se ha incrementado ni 10%.

A grandes rasgos, señala que el crecimiento de la tasa de motorización es extremadamente grave y eso lo resiente la ciudadanía. “Resulta que los nodos principales de interconexión de la ciudad están saturados. Entonces, el tiempo en el tráfico representa muchas horas de trabajo perdido".

Subraya que los datos de la investigación “Movilidad Urbana en Veracruz”, que realiza este instituto señalan que el tráfico en Xalapa “cuesta” entre 4 y 6 millones de pesos, cifra que se pierde diariamente a causa del estancamiento en Xalapa, su zona metropolitana y región, solo en términos de salarios formales.

Además se ha documentado que el tiempo de traslado ha incrementado, en promedio 40 minutos, comparado con hace 8 años, por día.

¿Cómo llegó Xalapa a tener tanto tráfico?

De acuerdo con José Antonio Ochoa Acosta, integrante del Colegio de Urbanistas del Estado de Veracruz, en los últimos años se ha presentado una saturación de la vialidad en Xalapa como resultado de la adquisición de nuevas unidades, que es la expectativa mercantil actual y la búsqueda del ciudadano.

Señala que las dimensiones del problema quedan claras con los datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que apuntan que en 2020 se identificaron más de 200 mil autos en Xalapa, una ciudad que en ese momento tenía menos de 500 mil habitantes. “Eso significa que hay un auto por cada 2.2 habitantes, cuando en el año 2010 había un auto por cada 3 habitantes”.

Precisó que esto representa que en Xalapa hay más autos que viviendas por lo que si se guardará un auto por cada casa alrededor de 50 mil se quedarían en las calles. “Para estacionar todo el parque vehicular de la ciudad se requerirían 200 hectáreas, de ese tamaño es el problema del exceso vehicular en la capital”, expone

El también vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC-Xalapa) señala que además del aumento en los tiempos de traslado, el excesivo número de automóviles que circulan en Xalapa tiene un alto costo económico y ambientales, ya que un auto encendido y estancado en el tráfico, consume por hora de uno a dos litros de gasolina (de 25 a 50 pesos aproximadamente), eso aunado al impacto al medio ambiente por la emisión de gases producto de la combustión.

Agrega: “imaginemos que solo existe una vialidad que conecta a toda la ciudad y que está llena con los autos que circulan hoy. Si se ensancha esa calle, lo que sucederá es que se desplazarán más rápido, pero se volverá a saturar la vialidad con la adquisición de nuevas unidades”.

Expone que si en cambio, si en esa misma vialidad se comienzan a incluir vehículos con mayor capacidad de transportar a más personas, porque mientras un auto en promedio lleva 4 pasajeros, a un urbano le caben 40, se podría resolver un poco el problema.

El caos vial en la ciudad podría atenderse con un servicio de transporte. “Es más cómodo y menos estresante ir viendo el celular que manejar”.

Ampliar calles y puentes, dice, al final es igual a más autos. “Pero si mejoras al transporte público evitas ampliar la oferta vial dirigida al auto particular, adelgazar los flujos actuales y es menos costoso para los gobiernos”.

Explica que implementar teleféricos, trenes urbanos y metrobuses son ideas que se pueden aprovechar porque elevarían el volumen de pasajeros, pero en Xalapa no es el caso.

¿En qué se mueve la población en Xalapa?

El integrante del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana coincide en la necesidad de mejorar los sistemas de transporte público a fin de incentivar su uso. Y es que, apunta que actualmente el 45% de la población de Xalapa y la región se mueve en automotores particulares y motocicletas y 55% lo hace en autobuses de pasajeros.

“Esta proporción también es penosa porque tenemos una gran concentración de uso del automóvil particular y un crecimiento exponencial de motocicletas y un decrecimiento en algunos años del autobús, pero sigue siendo el principal modo de movilidad de las personas”.

Darío Fabián Hernández señala que es una realidad que el sistema de transporte no es óptimo, las rutas no están bien diseñadas, no se respeta la vialidad.

Resalta que para Xalapa ha sido un logro el que se respete el 1X1 en los cruces, muestra una actitud positiva, después no ha habido otro avance cívico ciudadano, porque no se impulsan para mejorar la movilidad y respeto vial.

Lamentablemente ha crecido el uso de motocicletas y el número de accidentes que se ocasionan por la falta de pericia y manejo correcto, por lo que cada día hay conductores lesionados en diferentes zonas de la ciudad.

Otro punto, agrega, es que en Veracruz hay medio millón de camiones de pasajeros; el 15% circula en Xalapa, lo que significa es que concentra muchos pero no tienen carriles segregados para hacer más viable el sistema de transporte público para que la población lo prefiera a mover su autos.

Apunta que del Producto Interno Bruto (PIB) de México cerca del 4% lo genera la industria automotriz, con la producción de unidades y autopartes, entre otros, pero los gases de efecto invernadero originan un costo al país del 6%, entonces es un déficit en términos absolutos.

Significa que más que beneficiar la industria automotriz deja un perjuicio al medio ambiente, así que la motorización le está costando mucho al país.

Resalta que en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales mantienen la línea de investigación sobre temas de movilidad, que de 2007 a 2020 se llamó Xalapa 2020 y ahora se denomina Movilidad Urbana en Veracruz.

El tiempo que pasan automovilistas particulares, de taxis, autobuses o entrega de alimentos se ha triplicado en los últimos años debido al número de unidades que circulan en la ciudad. El aumento en el número de vehículos, la falta de vías alternas y el cierre de calles por obras o manifestaciones son algunas de las causas por la que circular en Xalapa se vuelve cada vez más complejo, aseguran automovilistas.

¿Cuánto tiempo se tardan los xalapeños en llegar a su destino?

Mario Castillo Belén tiene 31 años como taxista, y señala que cada vez es más complicado circular por la ciudad. Apunta que de hace tres décadas a la fecha, los tiempos de recorrido en horas regulares en la ciudad el tiempo se ha triplicado “como mínimo”.

Señala que aún hay personas que recuerdan que para recorrer los 2.5 kilómetros que separan al centro de la ciudad a la central de autobuses, bastaban 15 minutos sin embargo, actualmente hay días que este trayecto puede tomar hasta una hora, “porque hay bloqueos, marchas y obras por todos lados”.

Indica que del centro a Plaza Américas -una distancia de aproximadamente 6 kilómetros-, hasta hace unos 10 años todavía podía hacer el recorrido en 20 minutos ahora también supera la hora y qué decir del gasto de combustible. “Pero el cliente se molesta si uno quiere cobrarle un poco más porque indican que no es justo, pues si pero no es justo para nadie”.

Este tema de que el tiempo para llegar a los destinos, sea cual sea en la ciudad, es dos o tres veces más, “es una grave situación, porque tanto afecta a los usuarios como a los choferes, porque ellos pierden tiempo, pero también nosotros y además gastamos mucho más en la gasolina”.

¿Cuántos autos hay en Xalapa?

Sergio Hernández Valle, automovilista xalapeño, lamenta que cada vez sea más complicado acudir al centro de la ciudad porque está saturado en vehículos. “He escuchado cifras de que circulan más de 400 mil vehículos diarios, es una locura”.

Comenta que ha notado que además hay numerosos autos que tienen placas de otras entidades federativas, como Tlaxcala, Tabasco o Estado de México, entre otros. El exceso de autos particulares, unidades de transporte público y taxis, entre otros originan caos en calles y avenidas que están saturadas.

El problema, dice, se agrava en las horas pico que son en el horario de entrada a la escuela y oficinas, “es increíble pero las principales avenidas se colapsan, no podemos avanzar y eso resulta desesperante”.

En su caso, comenta que vive en la unidad Lomas Verdes y para llegar a la zona de Úrsulo Galván le lleva más de una hora, cuando hace una década que llegó a vivir allá solo hacía media hora en su coche.

Indica que el caos mayor en la avenida Rébsamen que se colapsa por el tráfico que se forma porque circulan camiones de transporte, taxis y vehículos privados que intentan llegar a sus destinos, “no es posible soportar tanto caos”.

Motociclistas en Xalapa tampoco llegan más rápido por el tráfico

Los trayectos que hasta antes de la pandemia les llevaban entre 15 a 30 minutos ahora superan la hora, expone David Arturo Hernández, quien es repartidor en motocicleta de alimentos y otras mercancías. Trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y aunque hay horas pico de tráfico más caótico, comenta que a toda hora hay problemas para llegar a su destino a tiempo.

Desde las siete y media de la mañana y durante la mayor parte del día, la situación en las calles es un caos por todos lados. “Aparte hacen obras sin planear, no avisan nada”, se queja.

Para entregar una entrega de Ávila Camacho a la zona de Indeco Ánimas le llevaba menos de 25 minutos hace 4 años, pero ahora pueden ser 45 minutos si le va bien. “Y eso que en moto uno se puede filtrar, pero por eso ocurren accidentes, porque la gente se desespera por el tráfico”.

Explica que hace 8 años que empezó en el empleo de entregas no había tanto problema. “En este momento es una locura y hay que ser paciente o no llegarán a tu destino”, concluye.

Puentes en Xalapa no ayudan a reducir el tráfico

Emmanuel Lloyd es un joven estudiante que viene de Miradores a Xalapa todos los días. Solo para entrar a la ciudad le lleva más de 20 minutos que pueden convertirse hasta media hora, ya que en el tramo en la SEV y Plaza Américas se hace un cuello de botella.

Si se sigue derecho por Lázaro Cárdenas, una de las principales vías de comunicación de la ciudad, en la Araucaria se topa con otro congestionamiento que atora la circulación vehicular.

“La verdad es un caos para entrar a la ciudad, somos muchos los que todas las mañanas intentamos llegar al trabajo o a la escuela. Ese puente que hicieron en Las Trancas no sirve para nada, no ha mejorado la vialidad en la zona”.

Pero el problema no termina ahí. Cruzar Murillo Vidal con tráfico puede llevar otros 20 minutos. “Es decir que si hace 5 años hacía 15 minutos ahora puedo tardar más de una hora”.

Emmanuel explica que el tráfico y las tardanzas en las avenidas y calles son una situación complicada porque no solo pierdes tiempo, sino que se estresa uno y gastas más del doble en combustible.

Dice que entiende por qué hay tantas motos en la ciudad, “seguramente son una forma de llegar más rápido a los destinos”.

Ciclistas en Xalapa no tiene infraestructura para circular

Nubia Sosa Hernández, trabaja y es madre de dos pequeños que debe llevar a la escuela al centro, desde la zona de la USBI, cerca de la Zona Universitaria de la UV. En este año, dice, ha notado que el caos que ya existía en las calles se ha complicado.

Para llegar a tiempo a la escuela debe salir mínimo 45 minutos antes, porque de otra manera no llegaría a tiempo a las 8 que es la hora de entrada.

En su caso, comenta que el tráfico en la avenida Circuito Presidentes es difícil casi a todas horas, pero sí es peor en las horas picos por la entrada a las escuelas.

Además, comenta que como conductora le da un poco de temor pasar por el puente del Circuito Presidentes y Murillo Vidal tiembla cuando se satura.

“A mí me da muchísimos nervios porque es obviamente una vialidad pero me estresa el tiempo perdido, tengo niños y para calmarlos mejor les traigo algo de comer y agua en el auto porque de lo contrario se desesperan. De alguna forma hay que tranquilizarlos”.

Aunque usa el automóvil entre semana, los fines de semana ella y su familia se mueven en bicicleta. Sin embargo, reconoce que no han visto que la ciudad avance en infraestructura para incentivar este medio de transporte. “Faltan ciclovías. No incentivan que las personas dejen los autos y circulen en bicicleta”, explica.





