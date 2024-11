¿Por qué es preocupante la elección de jueces y magistrados? Abogado expone el motivo

Veracruz, Ver.- La elección de jueces y magistrados a manos de la ciudadanía traerá terribles riesgos, afirmó el presidente del Foro Veracruzano de Juristas, Evaristo García Silva.

México vive un hecho inédito

Luego de que se presentó el listado que conforma una parte de los cargos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el entrevistado expresó que se trata de un hecho inédito que vive México y que vislumbra un complicado panorama donde nunca llegará la justicia.

“Ha habido muchas cosas que se dicen pero si el pueblo decide, el pueblo canceló el aeropuerto y personas que nunca se han subido a un avión determinaron la cancelación y si esas mismas personas van a determinar la calidad y ética de los juzgadores pues no sé qué va a pasar, los riesgos son terribles porque la justicia no va a estar como debe ser, no sé qué va a pasar, es algo inédito, solo esperamos que le vaya bien al país”, dijo.

El abogado confía en que estas decisiones “no terminen en un desastre” para el país porque la lista que se ha presentado no es la idónea.

En ese sentido hizo referencia a la situación que se presentó en Veracruz, cuando el gobernador saliente convocó a los mejores juristas veracruzanos para ser magistrados para que presentaran sus currículos y al final terminó por “imponer” a alguien en el cargo.

“¿A quién puso? No quiero denostar a nadie pero qué le puedo decir, es lo mismo, francamente no considero que sea un proceso limpio, ojalá no fuera designación pero qué le puedo decir”, expresó.

En el plano local el abogado de profesión reconoció que las necesidades que en su momento fueron denunciadas por abogados y ciudadanía en general en las diferentes instalaciones del Poder Judicial del Estado fueron atendidas.

Evaristo García expresó que se trata de un hecho inédito que vive México y que vislumbra un complicado panorama donde nunca llegará la justicia | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

"Ante tanto ruido que se hizo por parte de las organizaciones de abogados, la presidenta sí hizo caso, sí nos apoyó en ese sentido, y ya funcionan los elevadores, porque imagínese los ajusticiables subir por las escaleras señores invidentes, era terrible”, expresó.

Aclaró que los aires acondicionados ya sirven, sin embargo, mencionó que se utilizaron piezas chinas por lo que hay el temor que se vuelvan a descomponer. “Estos equipos de aire acondicionado son susceptibles de descomponerse, ya que se utilizaron refacciones chinas”, dijo.