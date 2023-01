Población de Tancoco no quiere trabajar porque recibe programas sociales: alcalde

En el municipio de Tancoco, ubicado en la zona norte del estado, ingresan más recursos mediante la entrega de programas sociales que por el presupuesto asignado al Ayuntamiento, aseguró el alcalde de Morena Celerino Hernández Mena.

En entrevista, realizada en el Congreso local, indicó que si bien los programas sociales del gobierno federal tienen una buena intención, la población de Tancoco ha dejado de trabajar porque se conforman con lo que les llega a través de la Secretaría del Bienestar.

Detalló que su municipio es muy pequeño, con poco más de 5 mil 800 habitantes, y de ese total al menos la mitad de los habitantes tienen alguna beca del Bienestar, Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.

Local Ya hay nueva distritación en Veracruz del INE; así quedaron

Refirió que a pesar del poco número de pobladores Tancoco es el municipio número uno en cobertura de adultos mayores, pues todos reciben el dinero que entrega el gobierno federal de manera bimestral.

Ante ello, puntualizó que entre la población del municipio se distribuyen al menos 45 millones de pesos mediante los programas federales otorgados por el gobierno federal; sin embargo, el presupuesto que recibe el ayuntamiento apenas supera los 30 millones de pesos.

“Somos como una colonia de una ciudad grande. Yo siempre he dicho que la ignorancia es atrevida y en mi pueblo la gente ya no quiere trabajar porque con el recurso que les mandan ya no quieren trabajar. Yo soy empresario, pero ahora que les digo que necesitamos mano de obra ya nos los veo, dicen: ‘oiga lo que usted nos pagaba nos lo da el gobierno’ y ya no quieren hacer nada”, expresó.

En su opinión, el actual gobierno les está dando el “pez en la boca” a las personas, por lo que ahora ya no quieren ni pescar, “yo no digo que los programas son malos, pero la inversión federal supera en miles el presupuesto, la gente se está haciendo dependiente de esos apoyos”.

Vuelve a leer: OPLE realiza ajustes por reducción presupuestal; descarta disminución salarial

Tancoco está ubicado en el norte del Estado, en los límites de Tamaulipas, tiene una población de 5 mil 844 habitantes, según el censo del INEGI del 2020, y está conformado por 27 localidades. Sobre ello, el edil refirió que la población va en decremento, pues no hay empleo y la gente debe migrar a la frontera.

“Ahora se conforman con los apoyos del gobierno, empezamos con los niños con los apoyos y terminamos con los adultos mayores, también con el apoyo”, agregó.