Cara Norte del Pico de Orizaba se vuelve sanitario público; ¿por qué lo dice montañista?

Orizaba, Ver.- La ruta de la cara Norte del Pico de Orizaba se convierte durante la temporada de ascenso en un sanitario público, aseveró Gabriel Gómez Rosete, montañista y promotor de turismo de aventura. Dijo que han encontrado excremento humano arriba de los 5 mil 500 metros, en el Glaciar de Jamapa.

En entrevista dijo que por ser la montaña más alta de México y, por la técnica que requiere su ascenso, uno de los nevados más importantes de América Latina, el marketing por internet lo vende como un destino turístico importante, por eso durante la temporada alta recibe un gran número de visitantes, sobre todo los fines de semana.

De tal manera que, a partir de este mes, cuando comienza la temporada de ascenso recibe al menos 400 visitantes cada semana y así se mantiene hasta que termina la temporada en marzo o abril del siguiente año, generando en ese tiempo un problema ambiental muy complejo, remarcó.

Llegan muchas cordadas muchas a cargo de empresas de turismo de aventura que genera mucha capacidad de carga. “El Tema de los baños -si vas después de esta temporada, en abril, cuando comienza la sequía- los refugios y los baños están terribles, son un problema sanitario alarmante porque no hay un plan de manejo sanitario”, aseveró.

La ruta de la cara Norte se convierte en un baño público. “Estamos hablando de que hemos encontrado excremento arriba de los 5 mil 500 metros”, aseveró.

¿Montañistas respetan el reglamento?

Subrayó que sube mucho turista con perros, lo que no está permitido en un Área Natural Protegida por el tema de las especies endémicas, aparte de que generan también contaminación por el excremento que no recogen las personas que los llevan.

“Pero hay más de humano. Ese es un tema que la autoridad no piensa tocar y nuestras aguas se están contaminando a los 5 mil 500 metros sobre el nivel del mar; desde el origen el agua de la montaña ya no es cien por ciento potable por el problema sanitario que se registra. No hay personal que vigile el camino y toda la ruta está contaminada".

Eso, concluyó, debe ser atendido por las autoridades federales, estatales y también por los municipios que ven al Pico de Orizaba como un ancla para atraer turismo a la zona que lo rodea.

